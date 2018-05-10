S&P: иранский фактор повысит спрос на бумаги производителей ПРО

В среду индекс S&P вырос на +1,0% до 2697,79 пункта благодаря росту на более чем +1%, во-первых, секторов ТЭК, промышленности и финансов после выхода Америки из сделки с Ираном и речи главы ФРС о том, что повышение ставок не перевернёт мировую экономику, и во-вторых, сырья и материалов по мере переговоров с КНР, а также, в-третьих, высоких технологий от позитива по блокчейну и реструктуризации Facebook без особых кредитных рисков.

Индекс Dow 30 увеличился на +0,8% - до 24542,54 пункта от роста свыше +1,6% по бумагам Chevron, Exxon Mobil, General Electric и Boeing вопреки связям с Ираном, вследствие повышения уверенности в обратном выкупе и дивидендах по всем ним, кроме GE; по Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co. - от повышения ставок и движения в блокчейне, а также по акциям Merck - на одобрении лекарства в ЕС и расширении партнёрства в иммуноонкологии, и по химику DowDuPont - от отчётности.

Пара евро/доллар упала к 1,186, так как доходность отсечения на аукционе 10-леток трежерис выросла до 2,995% на фоне улучшения отношения к риску после освобождения американских граждан в КНДР и повышения определённости на Ближнем Востоке. Нефть марки Брент выросла до $77,77 после удара Израиля по целям в Сирии, на которые стремился влиять Иран, и на статистике об уменьшении запасов в США на 2,2 млн баррелей в неделю.

Золото консолидировалось около $1312,6 между важными событиями из мира дипломатии и статистики, включая данные о том, что производственные цены в США выросли на +2,5% в год по базовому индексу, и на +2,6% - по общему, сегодняшние решение Банка Англии по ставке и публикацию ИПЦ США, а также отчёт о замедлении инфляции в Китае до +1,8% с +2,1% в год, и предстоящую в пятницу речь президента ЕЦБ.

Курс биткойна вырастал до $9,3 с $9 тыс после отставки представителя комиссии США по ценным бумагам и биржам Майкла Пивовара, отвечавшего за подготовку регулирования ICO и криптовалют.

Желаете инвестировать в блокчейн? Посмотрите на банковский сектор, основные факторы для которого – это повышение ставок, стабильный рост экономики США, расширение проектов в сфере блокчейн на платформе эфира, предоставление клиентам доступа к возможности шорта на биткойн, или же акции Facebook, показывающего +11% в месяц на фоне подготовки к запуску блокчейн-проекта и реструктуризации в три глобальных подразделения: семья приложений WhatsApp, Messenger, Instagram, главные услуги, а также новые платформы и инфраструктура в области дополненной и виртуальной реальностей.

Впрочем, мы не торопимся с приобретением отдельных долей в хайтеке и смотрим ещё и на более консервативный сектор обороны, например, на производителя сенсоров для систем распознавания ракет L3 Technologies (Nyse: LLL, $193,77) и строителя дорогих истребителей и основ противоракетной обороны Lockheed Martin (Nyse: LMT, $326,33), преодолевших февральские опасения за потолок заимствований и мартовские споры о контроле качества, и показывающих отчётность, которая заряжает на +12%-+17% в долларах, в зависимости от точки входа.