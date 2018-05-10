"Мосэнерго": повышаем рекомендацию до "держать"

В понедельник, 14 мая, Мосэнерго опубликует отчетность за 1к18 по МСФО. Мы полагаем, что поддержку результатам окажут хорошие операционные показатели, а также значительная выручка от поставки мощности благодаря ДПМ, которая останется высокой до конца 1п18. С начала года котировки акций компании снизились на 4% (одной из причин чего стала рекомендация по дивидендам) и к настоящему моменту достигли уровня рассчитанной нами прогнозной цены через 12 месяцев (2,50 руб.). В с связи с этим мы повышаем нашу рекомендацию до Держать, что предполагает ожидаемую общую доходность на уровне 4%.

Результаты за 1к18: движение с максимума

В целом мы ожидаем, что компания покажет хорошие результаты за 1к18. Однако мы едва ли увидим существенное повышение показателей прибыльности – скорее всего, они останутся в пределах ранее достигнутых максимумов. Мы прогнозируем рост выручки на 9% г/г, до 72 164 млн руб. (благодаря увеличению выработки тепловой энергии из-за холодной погоды в феврале и марте и вкладу дельты ДПМ). Рост затрат мы оцениваем в те же 9% – в основном ввиду увеличения расходов на топливо. С учетом этого скорректированная EBITDA, по нашей оценке, должна составить 19 054 млн руб. (+9% г/г; нескорректированный показатель мы оцениваем в 18 366 млн руб., также +9% г/г). Чистая прибыль, согласно нашему прогнозу, составит 12 680 млн руб. (+12% г/г). Сохранению высоких показателей прибыльности должно было способствовать сокращение финансовых расходов, обусловленное дальнейшим снижением долговой нагрузки.

Дивиденды по итогам 2017 г. разочаровали

Совет директоров Мосэнерго 4 мая рекомендовал выплатить дивиденды на сумму 6,6 млрд руб., или 0,16595 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности в 6,5%. Как и в случае с ТГК-1, рекомендация по дивидендам которой была объявлена в тот же день, общая сумма составляет 26% чистой прибыли по РСБУ (27% по МСФО). Напомним, что за 2016 г. Мосэнерго выплатило 25% чистой прибыли по МСФО – на тот момент действовало правило, согласно которому за базу для расчета дивидендов принимался больший из двух показателей чистой прибыли (МСФО либо РСБУ). Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – 18 июня. Рекомендация по дивидендам Мосэнерго соответствует комментариям генерального директора Газпром энергохолдинга, заявившего 25 апреля, что за 2017 г. может быть выплачено 25% чистой прибыли по РСБУ. Тем не менее такой размер дивидендов вызывает определенное разочарование, учитывая, что по итогам 2017 г. значение коэффициента чистый долг/EBITDA Мосэнерго составило 0,06x, а доходность свободного денежного потока на собственный капитал (FCFE) достигла 9%. Таким образом, отмена потолка дивидендных выплат в процентном отношении к чистой прибыли в 2017 г. не привела к их увеличению.

Рекомендация повышена до Держать с учетом недавнего снижения котировок

В настоящее время показатели прибыльности Мосэнерго по-прежнему находятся на максимумах, однако мы полагаем, что уже во 2п18 они начнут снижаться. С другой стороны, с начала года котировки акций компании опустились на 4%, поводом для чего стали рекомендация по дивидендам за 2017 г. и довольно низкие ожидания относительно финансовых результатов компании за 2018 г. С учетом объявленного размера дивидендов их текущий уровень предполагает дивидендную доходность 6,5%, что ограничивает потенциал их дальнейшего снижения.

В связи с этим мы повышаем рекомендацию по акциям Мосэнерго до Держать, сохраняя при этом прогнозную цену через 12 месяцев на уровне 2,50 руб. за акцию, что предполагает ожидаемую общую доходность в 4%. В заключение отметим, что, несмотря на вероятный рост EBITDA и чистой прибыли по итогам 1к18, который может оказать поддержку акциям Мосэнерго в краткосрочной перспективе, при оценке инвестиционной привлекательности компании следует учитывать возникающие в 2п18 риски – увеличение капитальных затрат и снижение прибыльности.