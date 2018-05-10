Рубль пользуется удобным моментом

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Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 

Российская валюта начала торги четверга с укрепления к доллару и евро. Толчком к восстановлению до максимумов мая послужило сочетание ослабления спроса на доллар и нового рывка на рынке нефти. Впрочем, это локальная картина, которая может измениться с возобновлением покупок «американца», который продолжает оставаться в восходящем канале.

Нефть обновила максимумы конца 2014 года, что неудивительно, ведь сырьевой сегмент продолжает переваривать выход Трампа из ядерной программы с Ираном и оценивает, насколько в этот раз Тегеран сократит экспорт и добычу под влиянием новых санкций. Оптимизм быков на рынке нефти проявляется особенно остро на фоне того, что мировой рынок сейчас и без того переживает процесс ребалансировки благодаря усилиям стран ОПЕК+ и другим факторам, включая обвал добычи в Венесуэле из-за глубокого экономического кризиса. Подкрепляют бычьи настроения и сохраняющиеся геополитические риски, прежде всего, на Ближнем Востоке.

Перспективы дальнейшего роста нефти выглядят довольно прочными, и наращивание сланцевой добычи вряд ли сможет нивелировать сочетание вышеперечисленных факторов. Но вопрос в том, сможет ли рубль воспользоваться этой поддержкой. Помимо геополитических рисков, на рубль давит сильный доллар, который энергично восстанавливает ранее понесенные потери на мировой арене. Здесь все будет зависеть от поступающей статистики и умонастроений в стане Федрезерва. Если регулятор сочтет нужным дать рынкам «ястребиный» посыл, это воспрепятствует не только восстановлению рубля, но и в целом продолжит снижать привлекательность активов развивающегося сегмента.

В краткосрочной же перспективе у нашей валюты есть шанс еще немного прибавить в цене, если доллар не накроет очередная волна спроса.

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