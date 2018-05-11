Стратеги инвестбанков верят в дальнейший рост нефти

На фоне роста цен на нефть индекс Мосбиржи показал позитивную динамику +0,47%. Стратеги инвестбанков обнадеживают – рост цен на «черное золото» продолжится. Сильный мировой спрос на нефть, быстрое падение объема запасов и геополитические проблемы, от Ирана до Венесуэлы, могут вызвать рост цен на нефть до $100 за баррель в 2019 году, сообщают стратеги по товарным рынкам Bank of America Merrill Lynch в своей заметке. На этот год они ожидают среднюю цену Brent по $70 за баррель, а на 2019 год – по $75/барр.

«Мы также ставим целевой уровень по Brent на $90/барр на второй квартал 2019 года и видим риск роста цены до $100/барр в 2019 году, причем есть вероятность, что такая динамика рынка может проявиться в течение более короткого времени», – пишет в заметке группа аналитиков Bank of America во главе с Франциско Бланшем.

Спрос на нефть в 2018 году Bank of America ожидает на уровне в 1,5 млн б/д, а на 2019 год прогноз банка повышен на 100 тысяч б/д до 1,4 млн б/д. Падение объема нефтедобычи в Венесуэле и восстановление антииранских санкций США может вызвать падение объема экспорта при сжатии рынка. На ближайшие месяцы Bank of America не ожидает существенных изменений объема экспорта нефти из Ирана.

В следующем году ОПЕК может начать сворачивание сделки по сокращению нефтедобычи, но увеличения добычи может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать быстрое падение объема запасов, полагает Бланш. В США нефтедобытчики могут пересмотреть темпы наращивания объемов добычи из-за напряженной ситуации с цепью поставок, прогнозируют в Bank of America. «Короче говоря, микроэкономические драйверы нефтяного рынка будут оставаться позитивными, покуда мировой спрос не пострадает от продолжающейся угрозы торговой войны и политической неопределенности», – полагает Бланш.

Ранее, в среду, Goldman Sachs сообщил, что рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, стремительное падение нефтедобычи в Венесуэле, а теперь еще и выход США из ядерного соглашения с Ираном могут вызвать повышение цены на нефть Brent до $82,50 за баррель к лету.

Если подходить к ценам на нефть с точки зрения технического анализа, то техническая поддержка, вблизи которой следует покупать нефть (Brent) находится на уровне 75,5. Если же цена на нефть поднимется до уровня 78,7 (на сегодня), то следует задуматься о фиксации прибыли по «длинным» позициям.

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В четверг фондовый рынок США снова показал рост, на фоне выхода не очень сильных показателей по инфляции. К тому же, S&P 500, впервые после 19 апреля достиг среднего значения за 100 дней, а для многих трейдеров это является сигналом к тому, что рынок будет расти. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле вырос на 0,2%. Это меньше, чем ожидалось. Выросли цен на бензин и арендную плату, но это было компенсировано падением цен на медицинские услуги. На этом фоне, беспокойства инвесторов насчет возможного увеличения темпов повышения ставок ФРС несколько утихли.

На прошлой неделе Apple обнародовала план по обратному выкупу акций на $100 млрд. На этом фоне, в четверг акции Apple закрылись ростом на 1,43% - до отметки $190,04. Акциям осталось подрасти еще примерно на 7%, чтобы Apple стала первой в истории компанией с рыночной капитализацией в $1 трлн. Если Баффет еще раз похвалит Apple, эти 7% роста акции сделают за пару торговых дней.