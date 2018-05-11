Настроения на глобальных рынках остаются оптимистичными

После преимущественно боковой динамики в апреле мировые фондовые индексы в последние дни пытаются возвращаться к максимумам февраля-марта.

В последние месяцы ключевыми факторами риска для фондовых рынков были опасения развития протекционистских инициатив США и Китая, а также заметный рост доходностей на долговых рынках. По всей видимости, вопрос взаимных торговых ограничений США-КНР на некоторое время подвисает в воздухе (хотя, безусловно, риски не нивелировались, и теоретически в ближайшие месяцы возможна новая фаза ужесточения риторики со стороны Трампа), что пока дает рисковым активам некоторую передышку.

Что касается влияния растущих доходностей на долговых рынках на рынки фондовые, то отметим, что, во-первых, основной негатив от роста ставок исходит в первую очередь на развивающиеся рынки (с начала апреля MSCI EM снижается на 1,2% при росте MSCI World на 2,7%). Во-вторых, есть вероятность, что большинство активов уже дисконтировали текущий рост доходностей treasuries (до 3-3,05% по десятилетним бумагам), соответственно, при отсутствии продолжения тенденции к росту ставок рисковые активы могут также вздохнуть с облегчением.

В целом текущую ситуацию на рынках мы склонны охарактеризовать как осторожный оптимизм. После роста волатильности в феврале-апреле рынки накопили определенный потенциал для роста, однако ряд факторов риска (вопрос торговых ограничений США-КНР, рост доходностей UST к новым максимумам) в случае их реализации может достаточно быстро привести к нивелированию текущих позитивных настроений.

Российский рынок акций провел торговую сессию четверга в позитивном ключе. Индекс Мосбиржи прибавил около 0,5%, а в условиях сильного восстановления позиций рубля валютный индекс РТС вырос на 3,3%. Для индекса Мосбиржи на текущий момент мы считаем актуальным диапазон 2300-2330 б.п. В условиях относительно крепкого курса национальной валюты восстановление могут продолжить в первую очередь секторы, ориентированные на внутренний рынок.