Вчерашний скачок нефтяных цен и укрепление рубля, которому способствовало ослабление доллара США к основным валютам, создали условия для резкого роста котировок российских компаний. Индекс РТС поднялся на 3,2%, индекс ММВБ прибавил 0,5%. Рубль подорожал почти до 61,7 руб./долл., тем не менее при текущих ценах на нефть он остается недооцененным из-за влияния политических факторов.

Европейские индексы вчера демонстрировали разнонаправленную динамику, и по итогам дня индекс Euro Stoxx 50 остался на прежнем уровне. Управляющий совет Банка Англии подавляющим большинством голосов оставил учетную ставку без изменений, что было воспринято, как продолжение мягкой денежной политики. Американские индексы завершили вчерашнюю заметным приростом, поскольку данные по потребительской инфляции в США за апрель оказались в целом хуже, чем предполагалось. Хотя ИПЦ год к году и совпал с прогнозом, составив 2,5%, базовая инфляция не дотянула 0,1 п.п. до ожидавшегося рынком значения, а инфляция в апреле по отношению к марту составила лишь 0,1% вместо прогнозируемых 0,2%. Статистика вызвала ослабление доллара США и снижение доходностей UST.

Хотя рынок полагает, что ФРС с большой вероятностью повысит учетную ставку на ближайшем заседании в июне, данные по инфляции пока не говорят однозначно о том, что регулятор перейдет к более жесткому курсу. Нефтяные цены оставались вчера на более чем трехлетних максимумах, реагируя таким образом на выход США из иранской сделки, который может повлечь за собой дефицит нефти. Азиатские рынки сегодня вновь настроены позитивно, оптимизма им добавили вчерашние новости о назначении даты встречи президента Соединенных Штатов и главы КНДР. Фьючерс на S&P 500 остается в зеленой зоне, нефть торгуется вблизи вчерашних уровней. Российский рынок сегодня продолжит расти.

Мы ожидаем, что индекс РТС прибавит утром около 0,4%.