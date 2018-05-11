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Petrobras ведет переговоры с "Акроном" о продаже активов: негативно


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 

Акрон ведет переговоры с Petrobras о приобретении Araucaria Nitrogenados SA (Ansa - мощность 0,5 млн т аммиака и 0,8 млн т карбамида) и Nitrogenated Fertilizer Unit III (UFN-3 - мощность 1,3 млн т карбамида и 0,8 млн т аммиака). Переговоры будут эксклюзивными в течение 90 дней.

Хотя подробной информации о неподтвержденной сделке нет, мы считаем новость негативной - инвесторы, как правило, скептически относятся к сделкам M &A с зарубежными активами. В контексте бизнеса Акрона новые активы составляют 210% от его мощностей по производству карбамида (или 55% от общего производства азотных удобрений) и 50% от мощностей по производству аммиака - это слишком много, чтобы сделку можно было бы полностью профинансировать денежными средствами, на наш взгляд, учитывая соотношение чистый долг/EBITDA 2.0x у Акрона и агрессивную дивидендную политику ($200 млн в год).

Цена акций компании больше не определяется фундаментальными показателями, и мы полагаем, что сделка с (частичной) оплатой акциями более вероятна в этом случае. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПРОДАВАТЬ по Акрону.

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