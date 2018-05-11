На следующей неделе рубль останется в диапазоне 62-62,40 за доллар

Российская валюта наконец-то начала реагировать на усилившийся рост нефтяных котировок. Курс ЦБ на сегодня составляет, как и прогнозировалось, 62,52 рубля за доллар. Но укрепившийся рубль немного ослабил максимально высокую стоимость «нефти в рублях» с 4900 рублей за баррель до 4770 рублей. Пока это еще не тренд на укрепление, так как на отечественную валюту давит Минфин, а также геополитическая обстановка, которая в любой момент может измениться. Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю с учетом высоких цен на нефть составит 62-62,40 рублей за доллар.

Усилив рост на фоне выхода США из сделки с Ираном, нефтяные котировки достигли высоких значений, но подняться к ожидаемому уровню в 80$ за баррель пока не удалось, так как началась фиксация прибыли. Сейчас стоимость барреля Brent составляет 77,45$. ОПЕК+ будет всеми силами поддерживать высокие цены, ограничивая добычу сильнее, если США начнут ее наращивать. Такой тренд продлится еще как минимум до начала июня.



