Бюджет РФ впервые с 2011 года может быть сведен с профицитом: нейтрально

Минфин вчера представил поправки к проекту бюджета на 2018-2020 гг.

Учитывая более высокие в сравнении с ожиданиями цены на нефть (цена Urals составляет в среднем 66 $/барр. за 4M18 против изначально ожидаемых 44 $/барр.), доходы федерального бюджета теперь установлены на уровне 17,0 трлн руб. (15,3 трлн руб. ранее). Ведомство ожидает получить 2,7 трлн руб. дополнительных нефтяных доходов в 2018 г., из которых 1,1 трлн руб. уже получены и направлены на покупку валюты для ФНБ.

В то же время расходная часть пока почти не изменилась и составляет 16,6 трлн руб. против изначально забюджетированных 16,5 трлн руб. Ранее мы опасались, что сильный рост зарплат госсектора в январе-феврале этого года на 17-19% г/г может привести к значительному росту годовых расходов бюджета; однако складывается впечатление, что Минфин просто перераспределит внутри расходную часть.

Таким образом, несмотря на ранее ожидавшийся бюджетный дефицит, в этом году впервые с 2011 г. бюджет может быть сведен с профицитом в 0,4 трлн руб., или 0,4% ВВП. Это предполагает, что цена нефти, балансирующая бюджет, составит примерно 61 $/барр. против 67 $/барр. в 2017 г.

Цифры по бюджету на 2019-2020 гг. не изменились, что указывает на то, что любые изменения в расходах, связанные с недавними майскими указами президента, будут отражены в проекте бюджета скорее всего только уже в конце года.



