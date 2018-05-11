Данные по инфляции в США и отчетность Dropbox улучшают отношение к риску

Иностранный фондовый рынок в четверг вырос на +0,8%-+0,9% по S&P 500 и Dow 30 при уменьшении ожиданий относительно повышения ставок Федрезерва вслед за данными по инфляции в США, позитивнее бенчмарков вели себя бумаги сравнительно сильно зависящей от финансовых вливаний части секторов телекоммуникационных услуг, ЖКХ, IT, здравоохранения, недвижимости. Биткойн упал до $8,8 тыс с $9,3 тыс на обвинениях в адрес Ripple (мы можем шортать крипту на Чикаго в качестве идеи для хедж-фонда), и на этом фоне, кстати, золото росло до $1319,65 вопреки уменьшению ожиданий инфляции, которое привалило Брент к $77,3 и доходность трежерис к 2,96%, причём подорожание металла объяснялось скорым завершением возражений по пошлинам с Китаем 22 мая, встречей CША и Кореи в Сингапуре 12 июня и ужесточением санкций на Иран в течение полугода. Пара евро/доллар подросла до 1,1897 на снижении ожиданий монетарного ужесточения ФРС и перед речью главы ЕЦБ в пятницу. Потребительские цены в США выросли на +2,1% в год по базовому индексу, и на +2,5% - по общему, из-за подорожания мазута на +22,6%, и бензина - на +13,4%, ремонта автомобилей на +1,5%, автостраховки на +9,0%, услуг госпиталей на +4,5%, курительных товаров на +3,0%, медицинских материалов на +1,9%, мяса, рыбы и яиц на +3,5% в год.

На следующей неделе можно будет последить за бумагами Activision Blizzard. В 1-м квартале эта компания установила новый рекорд операционного денежного потока, $2,32 млрд в год, при капитализации $54,2 млрд, и при всём этом у компании отсутствуют чистые обязательства перед кредиторами. Сумма проданных товаров и услуг продолжила увеличиваться, до $7,34 млрд с апреля 2017-го по март 2018-го, по сравнению с $6,60 млрд за весь 2016-й и $4,62 млрд в 2015-м. Наконец, глава Activision Blizzard Бобби Котик ещё в годовом отчёте убедительно показал, почему из всех компаний высоких технологий ATVI имеет наилучшие перспективы монетизации в двух простых числах. Во-первых, каждый пользователь проводит в играх от Activision Blizzard, в среднем, около 50 минут времени в день, что вполне сопоставимо с Facebook. Во-вторых, по числу пользователей игр, Activision Blizzard открывает доступ к огромной аудитории по всему миру, на данный момент это 374 миллиона ежемесячных активных пользователей, что позволяет сопоставлять с Twitter, Snapchat и даже со Spotify. Вдобавок к этому, компания доказывает возможность возврата денежных средств, дивиденды по бумаге в последнее время росли по примерно +13% в год.

Из недавних IPO, представлена отчётность компании системы хранения и совместной обработки контента Dropbox. В последнем отчётном квартале продажи компании увеличились на +27,6% в год, до $316,3 млн с $247,9 млн, при росте себестоимости до только 38,1% с 37,7%, свободный денежный поток уменьшился на лишь 8,1% до $51,9 млн с $56,5 млн, при этом кэша и краткосрочных инвестиций стало на +96,7% больше, $846 млн, но операционный убыток вырос в 13,9 раза до $465,9 млн, по сравнению с $33,4 млн в том же квартале годом ранее, из-за роста расходов на НИОКР в 4,2 раза, до $378,5 млн с $89,3 млн, и из-за умножения трат на продажи и маркетинг в 2,3 раза, до $157 млн против $67,2 млн, а также из-за увеличения общих и административных расходов в 4,0 раза, до $126,1 млн с $31,3 млн. Зато платящих пользователей стало больше на +21,5%, 11,5 млн против 9,3 млн, и средняя выручка на платящего пользователя возросла пока на +3,2%, до $114,30 против $110,79.

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Судя по отчётности, Dropbox не остановится на имеющемся количестве патентов (свыше 600, включая защиту авторских методов сжатия сведений, включения камеры и синхронизации данных между смартфоном и папками системы накопления контента) и увеличивает расходы на НИОКР с учётом амбразур в битве за технологии, а попутно ещё и расширяет количество платящих клиентов, масштабируется на позиции лидера отрасли ёмкостью миллиарды долларов из-за постоянного увеличения пространства необходимой записывающей памяти для пользователей смартфонов и компьютеров, не желающих переходить на новые модели.