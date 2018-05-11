Динамика инфляции говорит в пользу сохранения ставки ЦБ

Инфляция за первую неделю мая осталась на уровне 0.1% девятую неделю подряд. Таким образом, апрельское ослабление курса пока не отразилось на ценах. До следующего заседания ЦБ остается 5 недель, в течение которых в статистике вполне могут появиться первые признаки роста цен. Важной публикацией до предстоящего заседания также будет отчет о динамике инфляционных ожиданий, который уже будет отражать настроения после апрельского ослабления курса.

На этом фоне сохранение ставки на текущих уровнях по итогам июньского заседания остается нашим базовым сценарием.