Рынок нефти в консолидации присматривается к ситуации вокруг Ирана

Цены нефти в течение прошедшего дня показывали небольшие колебания и закончили день лишь незначительным ростом. По существу, рынок вступил в фазу консолидации, когда первые впечатления от объявленных 8 мая намерений Трампа уже интегрированы в цены. Далее наступает длительный период, когда озвученные решения начнут наполняться конкретикой.

Кроме того, есть подозрения, что демарш Трампа мог быть просто ходом, с целью дополнительно надавить на Иран и вынудить его либо на заключение новой, более жесткой сделки, или на заключение новых ограничений поверх действовавшей сделки. Трамп уже пообещал против Ирана "самые жесткие" санкции, хотя по его словам одновременно еще надеется заключить с Тегераном "хорошую сделку".

Кавалерийский наскок в решении очень важных и сложных проблем, а также неформальная «трампологика» ставят в тупик не только рынок, но даже ближайших европейских партнеров США, которые увязли в Иране многомиллионными контрактами. Но пока формально ожидаемые санкции США в отношении Ирана предполагают шестимесячный период, в течение которого покупатели должны будут прекратить покупку нефти, так что рынок даже в самой неблагоприятной ситуации все же не сразу ощутит потерю иранского предложения. Значит, у покупателей и продавцов будет время, чтобы постепенно перестраивать свои торговые планы и действия.

ОПЕК будет обсуждать решения США и возникшую ситуацию на мониторинговом комитете 22 мая, а также более подробно на заседании ОПЕК в июне. Естественно ожидать некоторых изменений акцентов и планов картеля, тем более, что потенциальное снижение поставок нефти из Ирана дополняется фактическим довольно значительным сокращением добычи в Венесуэле. А значит, на рынке будет постепенно возникать потребность в дополнительных поставках.

Однако с учетом очевидной заинтересованности поставщиков нефти в более высоких ценах нефти, ОПЕК может и не спешить с принятием решений по выходу из сделки для того, чтобы компенсировать своими поставками ожидаемое падение экспорта из Ирана. Ведь совсем не обязательно, что к июньскому заседанию ОПЕК возникнет ясность с будущими изменениями объемов поставок нефти из Ирана. Да даже и при появлении подобной ясности ОПЕК может отложить свои решения на осеннее заседание, предпочитая выдержать паузу и при высоких ценах нефти понаблюдать за дальнейшим развитием событий.