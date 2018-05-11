Сбербанк представил сильные операционные результаты за апрель

Сбербанк представил достаточно сильные неконсолидированные финансовые результаты по РСБУ за апрель. Чистая прибыль составила 66,3 млрд руб. (ROE 22%), снизившись на 0,7% м/м, но увеличившись на 27,2% г/г. Обусловленная ослаблением рубля ( 7,6% м/м) более высокая стоимость риска компенсировалась ростом дохода от неосновной деятельности (в том числе вследствие валютной переоценки и от торговых операций).
Прибыль по итогам 4м18 выросла на 26,6% г/г, до 262 млрд руб. (ROE 23%), чему способствовали значительное (на 23,2% г/г) увеличение комиссионного дохода и небольшое сокращение резервов. Несмотря на увеличение активов, взвешенных с учетом риска (вследствие увеличения объемов бизнеса и переоценки валютных статей баланса), достаточность капитала Сбербанка осталась высокой. Достаточность базового капитала составила 12,2%.
На наш взгляд, представленные цифры выглядят весьма позитивно. Мы сохраняем прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (360 руб. и 320 руб., что предполагает ожидаемую общую доходность на уровне 64% и 71% соответственно) и подтверждаем рекомендацию Покупать по обоим классам.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.