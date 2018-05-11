Рубль продолжит ориентироваться на настроения по доллару

В последний день торговой недели рубль торгуется без ярко выраженной динамики, не получая значимых сигналов с рынка нефти, где котировки обосновались в тесном диапазоне, сменив ралли на консолидацию. Доллар слегка отступает на международной арене, но пока этого недостаточно, чтобы подтолкнуть нашу валюту к дальнейшему восстановлению.

К концу недели быки по доллару умерили пыл, приостановив покупки. Сказалась не только уместность паузы после довольно агрессивного и продолжительного подъема, но и показатели американской инфляции, которые немного не дотянули до прогнозных значений и частично надавили на ожидания относительно темпов ужесточения политики ФРС в этом году. На этом фоне «россиянин» позволил себе расслабиться и даже сумел восстановиться до максимумов двухнедельной давности.

Но котировки нефти замешкались, что вкупе с геополитическим фактором, который хоть и отошел на задний план, но продолжает сдерживать порывы спекулянтов, препятствует дальнейшему подъему курса нашей валюты.

На следующей неделе стартует традиционный налоговый период РФ, который, как правило, оказывает рублю поддержку или как минимум сдерживает понижательное давление в периоды турбулентности. Поскольку геополитический фон немного успокоился, а нефть остается на высоких позициях, можно рассчитывать на дальнейшие поползновения рубля в сторону северного направления. Однако важно помнить, что большее влияние на динамику «россиянина» сейчас оказывает не нефть, а доллар. Так что в любом случае общие настроения по американской валюте в обозримом будущем будут отражаться на поведении рубля.