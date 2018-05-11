Отчет ОПЕК и еще дюжина инвестиционных идей середины мая

На будущей неделе российские компании продолжат проводить встречи с акционерами и выплачивать дивиденды. Так, свои реестры для выплаты закроют Московская биржа и «Таттелеком», реестры для участия в ГОСА закроют «Северсталь», «НЛМК», «Сбербанк», «МОЭСК», «МОЭК» и «Газпром нефть». Годовое собрание проведут «АвтоВАЗ», угольная компания «Распадская», «Детский мир» и «Лента».

Дивидендная доходность акций Московской биржи в этом году составит 4,5%, а доходность «Таттелекома» – 9,15%, с учетом того, что цена последней бумаги очень низкая, под отсечку можно приобрести неплохой пакет и получить доход выше процента по банковскому депозиту.

В понедельник, 14 мая, свой ежемесячный отчет опубликует ОПЕК: на это стоит обратить внимание, а точнее на его содержание. Прогнозы картеля традиционно влияют на рынок нефти. Пока цены держатся на высоких отметках, и позитивный взгляд в будущее от ОПЕК позволит подняться им, в свою очередь, ещё выше: $80 за баррель нефти марки Brent уже не за горами. Дальнейшее ралли на рынке черного золота повлияет на рубль, хотя до этого рост нефти не особенно ему помогал. Тем не менее, есть шанс, что на следующей неделе пара доллар/рубль снизится до 60-60,5 руб., а пара евро/рубль – до 71,5 руб.

Во вторник, 15 мая, будет представлена миру статистика из КНР, она традиционно влияет на товарные рынки. На этот раз будут опубликованы данные по промышленному производству: рынок ждет позитива, а значит цены на сырье будут на подъеме.

Среди валют в центре внимания окажется пара евро/доллар, а также британский фунт. ЕС представит статистику по темпам роста ВВП за I квартал и объемы промышленного производства. Показатели ожидаются позитивными, а значит евро имеет шансы на восстановление.

Британский фунт замедлил свое падение к доллару. Нужно будет посмотреть на статистику по безработице: движение вниз может возобновиться и пара британский фунт/доллар США достигнет отметки 1,331.

В среду, 16 мая, вновь следует обратить внимание на новости нефтяного рынка: отчет МЭА в совокупности со статистикой по коммерческим запасам углеводородов в США вызовет колебания на рынке. Пара евро/доллар в этот день не даст большой волатильности, так как и со стороны ЕС, и со стороны США ожидается негативная статистика. В Европе прогнозируют падение уровня инфляция, а значит ЕЦБ отдаляется от своих целей. В США число выданных разрешений на строительство, вероятно, сократится.

Для тех, кто устанет от рынка в первой половине недели, в четверг можно будет передохнуть. Рано утром данные по безработице представит Австралия: изменений не ожидается. Отсутствие улучшений по ряду экономических показателей позволяет сделать вывод, что процентная ставка в Австралии в ближайшее время подыматься не будет. Сам же австралийский доллар в долгосрочной перспективе в паре с долларом США торгуется в восходящем канале и пробивать нижнюю границу (0,755) не планирует. Мы ждем отскока и возвращения пары австралийский доллар/доллар США к отметке 0,765.

В пятницу можно и стоит уделить внимание канадской валюте. Наиболее интересной нам кажется пара евро/канадский доллар, с большой долей вероятности пара развернется наверх в районе отметки 1,514. В пятницу будут представлены данные по инфляции и розничным продажам, прогнозы пока неизвестны, но ситуация может сложиться не в пользу канадского доллара.