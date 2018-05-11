Позитив на фоне роста рисков пока сохраняется на рынках

Инвестиционные настроения на финансовых рынках под занавес недели пока остаются умеренно оптимистичными, но растущие геополитические риски и риски торговой войны явно продолжают пугать участников рынка. Несмотря на незначительное пятничное снижение на европейских фондовых рынках, тамошние индексы закрывают рабочую пятидневку в уверенном плюсе. Стабилизация на рынке долга США привела к росту интереса к рисковым активам и за океаном. Не исключено, что сегодня американские индексы немного снизятся, но неделю они явно закроют в хорошем плюсе.

По-прежнему нет определённости в договорённостях о торговом обороте между США и Китаем. Первый раунд переговоров провалился, второй был запанирован на сегодня, но китайская делегация всё отложила ещё на неделю. Пока идёт пробуксовка с Китаем, растут риски того, что уже в ближайшие дни Трамп начнёт давить на Европу, ведь до 1 июня, когда вступят в силу повышенные экспортные пошлины, остаётся не так много времени.

Сводный индекс азиатского региона и сегодняшний день, и неделю закрыл в плюсе, немецкий и французский биржевые индексы сегодня в первой половине дня торгуются в небольшом минусе, с потерями в 0.3%. Фьючерсы на американские индексы пока показывают рост на 0.2%, но после открытия основной сессии не исключена небольшая коррекция.

Российский фондовый рынок продолжает чувствовать себя уверенно. Довольно слабый курс рубля относительно нефтяных коровок продолжает оказывать поддержу всем российским экспортёрам, хотя сегодня растут и все промышленные металлы. Российский рублёвый индекс Московской биржи сегодня растёт ещё на 1.2% и торгуется вблизи 2340 пунктов и ему до исторического максимума осталось всего 1%. Валютный индекс РТС сегодня растёт на 1.5% и торгуется вблизи 1200 пунктов. Акции Газпрома сегодня растут на 1.5% и приближаются к отметке 150 рублей, акции Роснефти растут на 1.7% и вновь штурмуют отметку 400 рублей за акцию.

На рынке промышленных металлов сегодня позитивная динамика. Цены на никель растут на 1%, а вот алюминий снижается на 1.5%. Цена тройской унции золота растёт на 0.3% и консолидируется в районе 1325 долларов. Цены на нефть сегодня стабильны, нефть марки Brent пока держится выше 77$ за баррель, но риски коррекции сейчас явно растут.

Российский рубль сегодня показывает незначительное укрепление, в пределах 0.3%. Если учесть, что со следующей недели Минфин РФ начнёт вновь размещать ОФЗ, что спровоцирует спрос на рубль, то он может окрепнуть ещё на 2-3%, конечно, если цены на нефть останутся на текущих отметках. В паре с долларом российская валюта сегодня достигла 61.5, в паре с евро - 73.5.

Фактор пятницы окажет негативное влияние на торги за океаном, поэтому ближе к закрытию основной сессии и в России и в Европе не исключена небольшая фиксация прибыли.