Полностью отыграть рост нефти индекс Мосбиржи не в состоянии

Пожалуй, самым важным событием стало следующее: не дожидаясь субботы 12 мая, президент США Дональд Трамп разорвал «ядерную сделку» с Ираном. Он также добавил, что санкционный режим против Тегерана снова вступит в силу. По мнениям специалистов, ограничения затронут прежде всего торговлю, а также нефтяной и банковский сектора Ирана. После выхода такой новости нефтяные котировки значительно выросли и до сих пор находятся на значительно высоких позициях.

Все участники рынка напряжённо следят за развитием событий. Были мнения, что нефть марки BRENT достигнет стоимости 80$ за баррель, однако пока что этого не произошло. Напряженности добавила эскалация обстановки в Сирии, где произошли обмены ударами с воздуха между силами, поддерживаемыми Ираном, и правительственными войсками Израиля. Иран – третья страна ОПЕК по объему нефтедобычи. Трейдеры обеспокоены тем, что возобновление антииранских санкций обвалит экспорт нефти из этой страны. По оценкам S&P Global Platts, экспорт нефти из Ирана может упасть на 200-500 тысяч б/д к концу этого года, а затем еще на 500-700 тысяч б/д в 2019 году. Санкции США вступают в силу в ноябре, что даст участникам рынка некоторое время на поиск новых поставщиков нефти. Китай является самым крупным импортером иранской нефти. Объем поставок нефти из Ирана в Китай составляет примерно 700 тысяч б/д. Из-за проблем с поставками иранской нефти на мировой рынок страны ОПЕК могут решить начать наращивание объемов нефтедобычи раньше, чем ожидалось. Более того, может увеличиться активность американских добытчиков сланцевой нефти. Тем не менее, аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель в 2019 году.

Также на прошлой неделе, в пятницу, с официальным заявлением выступил представитель ФРС США. Было озвучено решение не менять ключевую ставку. Напомню, что на данный момент она находится на уровне 1,5-1,75% годовых. Такое решение было вполне ожидаемым для рынка, в отличие от последствий, спровоцированных речью председателя ЕЦБ... На мероприятии во Флоренции Марио Драги отметил потребность ЕС в новом «фискальном» инструменте для борьбы с кризисом. В конечном итоге эта речь привела к укреплению евро к доллару.

В США практически закончился сезон отчетности. В целом, ситуация в первом квартале хорошая. В большинстве компаний, как доход на акцию, так и прибыль в целом превзошли ожидания аналитиков. Однако несмотря на это, на рынке можно было наблюдать сильную волатильность. Это свидетельствует о том, что при высокой стоимости большинства бумаг наблюдается их повышенная чувствительность к каким-либо изменениям в финансовых отчётностях. Например, при ожидании положительной отчетности, например, +3% даже незначительные отклонения от запланированного курса могут обрушить бумагу.

Такая ситуация вышла с NVIDIA. Компания опубликовала хороший квартальный отчёт, но также сообщила о том, что продажи в сегменте для криптомайнеров снижаются и могут упасть ещё сильнее во втором квартале. Это составляет порядка 7% от общей выручки NVIDIA, что совсем немного. Тем не менее, ухудшение в вышеуказанном сегменте все-таки поспособствовало тому, что котировки акций компании значительно снизились.

В России хорошо «чувствовали» себя голубые фишки - «Лукойл», «Газпром». Также на хороших уровнях были котировки компании «Норильский никель». В целом, индекс Мосбиржи находится на неплохом уровне, но при этом полностью отыграть рост нефти он не в состоянии. И связано это с продолжающимся оттоком средств из фондов, инвестирующих на российском рынке.

Американские же инвесторы не могут определиться с прогнозами на счет того, куда рынок пойдет дальше. С одной стороны, финансовая отчетность за первый квартал оказалась довольно сильной, но с другой – есть мнение, что в начале 2019 года в США будет рецессия. Согласно последнему опросу, проведенному Bank of America Merrill Lynch, примерно 41% респондентов ожидают роста рынка, а 32% – падения. Дональд Трамп в воскресенье написал в твиттере, что торговые отношения США и Китая «наладятся», а также что он хочет помочь китайской компании ZTE «вернуться в бизнес». Меньше месяца назад власти США запретили американским компаниям продавать запчасти для ZTE.

Чего ожидать на текущей неделе? В первую очередь ожидаются рекомендации по дивидендам компании «Газпром». Да и в целом в нашей стране в апреле и мае традиционно проходят Советы директоров в различных компаниях. Правление компаний рекомендует дивиденды. Поэтому в ближайшее время мы будем продолжать регулярно, с периодичностью в несколько дней, получать новости о рекомендациях по дивидендам. К слову, уже опубликованы рекомендации по ряду энергетических компаний. А на следующей неделе должны появиться рекомендации по «Газпрому», а также по «Башнефти».

Что касается рынка облигаций, необходимо отметить, что еврооблигации понизились. Начиная с 9-10 апреля, они потеряли по несколько «фигур», доходность выросла. Сейчас еврооблигации вновь пытаются стабилизироваться. Но в целом их цена находится на более низком уровне, чем была в первой половине апреля. Советую быть острожным с облигациями в данный момент, потому что доходность десятилетних казначейских американских облигаций снова вплотную приблизилась к 3%.