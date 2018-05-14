Бумаги Facebook, Lockheed Martin и L3 Technologies могут вести себя лучше S&P

После данных по инфляции в США, уменьшивших ожидания по ставке ФРС, индекс S&P 500 увеличился на +2,4% в неделю до 2727,72 пункта (+16% в год), и Dow 30 вырос на +2,3% в неделю до 24831,17 пункта (+22% в год) благодаря оборонному и дорожно-аграрному машиностроению, а также банкам и IT. Котировки American Express подскочили на +3,1% в неделю, Caterpillar на +5,8% в неделю, Johnson & Johnson - на +2,5% в неделю, и JP Morgan на +5,0% в неделю. В качестве идеи для хедж-фондов мы сторонники шорта биткойна, который упал до $8,33 тысячи с $9,3 тысячи из-за обвинений в адрес Ripple и расширения доступа крупным клиентам банков к продажам абстрактной части крипты, не обеспеченной выпуском товаров и услуг.

Можно предложить посмотреть в составе индекса S&P 500 на несколько основных инструментов. Во-первых, это телеком Facebook (Nasdaq: FB, котировка $186,97 c целевым уровнем $220, +18% за полгода), из-за повышения расценок на рекламу, закрытия темы с Cambridge Analytica и ввиду развития проекта по соотнесению данных о пользователях с их диагнозами, а также от планов изучить возможность расширить монетизацию платформы и мессенджеров и запустить, наконец, нормальный сервис знакомств, от исследований возможности создания собственной криптовалюты и развития новых проектов на основе блокчейн. Во-вторых - оборонные компании L3 Technologies (Nyse: LLL, $196,10 с целью $220, +12% за полгода) и Lockheed Martin (Nyse: LMT, $324,04 с целью $365, +13% заполгода), из-за санкций на Иран и возобновления спроса на истребители, ПРО, системы раннего оповещения и сохранения финансирования ОПК при временной остановке роста госдолга США.

В качестве примера IPO, в котором участвовали мы, участвуем и, возможно, продолжим участвовать, если управляющим понравится отчётность, называем Dropbox (Nasdaq: DBX). Чистая прибыль Dropbox вне формальностей американских стандартов бухучёта (Non-GAAP) выросла до $30,9 млн с $5,2 млн в том же квартале годом ранее, и в разводнённом виде на одну акцию подскочила до 8 центов с 2 центов. Рост НИОКР на 324%, общих и административных трат на 303% и расходов на продажи и маркетинг на 134% почти полностью объясняется увеличением выплат сотрудникам, в том числе в виде опционов. В то же время, к примеру, расходы на генерацию лидов в продажах и бренд-маркетинг выросли на только $16,3 млн.

Одним из открытых размещений остаётся образовательный сервис Pluralsight (Nasdaq: PS), за который говорят рост числа коммерческих клиентов на +15%-+20%, наличие среди корпоративных пользователей гигантов индустрии, включая Microsoft, Salesforce и Facebook, а также жемчужина в виде подразделения под названием PeepCode по видеообучению программированию, которое знают по всему рынку, в том числе в GitHub. IPO Pluralsight состоится 17 мая, предлагаемая оценка капитализации $1,304-1,602 млрд, или $10-$12 на акцию, при free-float 15,9-17,8%. Финансовые показатели компании представлены в следующей таблице.

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