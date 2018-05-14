В целом положительные ожидания от событий прошлой недели реализовались. С начала мая индекс МосБиржи вырос на 1,66%, а индекс РТС прибавил 3,47%. Опережающая динамика по индексу РТС обусловлена восстановлением рубля по отношению к ключевым валютам. Укрепление российской валюты также было заложено в рамках предыдущих прогнозов. Однако как по индексам, так и по валютам движения оказались более сдержанными, что оставляет шансы на сохранение инерции в рамках отыгрывания состоявшихся событий.

Примечательно, что среди отраслевых индексов в долларовом эквиваленте на положительной территории с начала года находится лишь индекс нефти и газа. Среди остальных отраслевых индексов наименьшая просадка отмечена в индексах финансов и электроэнергетики. В расчете на рост указанных секторов стоит присмотреться к компаниям в их составе. Так, вновь могут быть интересны покупки акций Сбербанка, ВТБ и Мосбиржи.

В секторе энергетики стоит отыгрывать событие возможного выкупа 5%-ного пакета акций Интер РАО у РусГидро и последующей продажи блокирующего пакета квазиказначейских акций международному стратегическому инвестору. При реализации этой истории могут выиграть все. РусГидро может привлечь до 20 млрд руб., Интер РАО реализует возможность продажи крупного пакета с премией. Кроме того, появление иностранного стратегического инвестора может благоприятно воспринято миноритарными акционерами и обеспечить рост котировок.

В числе прошедших событий продолжат отражаться на котировках назначения в новом правительстве. Председателем в очередной раз выбран Дмитрий Медведев, на текущий момент уже известны предложенные им кандидаты в новый кабинет министров. Отдельно стоит отметить рекомендацию о назначении на пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина. И хотя первая реакция рынков на новый состав кабмина в целом оказалась положительной, некоторые перестановки вызывают много вопросов.

Отдельных событий повышенной важности до середины следующего месяца не ожидается. Напомню, что Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, а на следующий день состоятся ближайшее заседание Банка России, пресс-конференция и доклад о ДКП. В этой связи акцент инвесторов в мае будет смещен в сторону корпоративных событий, в частности публикаций отчетов по итогам 1-го квартала и рекомендаций для предстоящих собраний акционеров.

Цены на нефть сохраняют шансы на продолжение укрепления. Этой динамике способствуют события на Ближнем Востоке, в частности бомбардировки со стороны Израиля по иранским позициям в Сирии, а также выход США из ядерной сделки с Ираном. Учитывая эти факторы, рубль может продолжить восстановление за счет поддержки «черного золота».