Правительство рассматривает повышение НДПИ на газ: негативно для акций "Газпрома"

Как сообщают Ведомости, правительство согласно с предложением менеджмента Газпрома сохранить дивиденды на уровне прошлого года (190 млрд руб. или ок. 8 руб. на акцию), что соответствует коэффициенту выплат 26% по МСФО. Это вполовину меньше, чем 50% по МСФО, которые правительство ожидало от Газпрома, и, следовательно, чтобы избежать упущенных доходов бюджета, правительство рассматривает возможное увеличение НДПИ. Минфин, в частности, ожидает получить 100-100 млрд руб. дополнительного НДПИ от Газпрома. На этой неделе,16 мая, совет директоров компании обсудит дивиденды за 2017 год.

Наше мнение. Газпром уже столкнулся с дополнительным НДПИ на газ и конденсат в 2016 и 2017, когда ему пришлось заплатить 100 млрд руб. и 170 млрд руб., соответственно, и с этого года компания освобождается от дополнительного налога.

Мы полагаем, что повышение налога для компании, которая проходит через пик своих капзатрат в 2018-2019 (из-за чего дивиденды и остаются неизменными), противоречит логике компании и, следовательно, НЕГАТИВНО для ее акций. Кроме того, правительство рассматривало дополнительный налог для Газпрома в 2016-2017 как временную меру, обусловленную низкими ценами на нефть, и, следовательно, дефицитом бюджета.

Теперь, когда Россия ожидает профицита бюджета в этом году благодаря росту цен на нефть, мы не видим явных причин, почему Газпром опять должен жертвой такой жадной бюджетной политики.

И, наконец, такие резкие изменения в фискальной политике в отношении Газпрома подрывают его инвестиционный профиль, как и российских нефтегазовых компаний в целом. Прежде чем вносить соответствующие изменения в наш прогноз финансовых показателей, мы будем следить, будет ли реализована эта инициатива. Отметим, что дополнительный НДПИ в 100-170 млрд руб., рассматриваемый Минфином, сократит наш прогноз по EBITDA 2018П на существенные 5-9%.