Объем предложения на аукционе ОФЗ может составить 40 млрд рублей

Ждем роста торговой активности в ОФЗ и возобновления аукционов Минфина после длительного перерыва в связи с праздниками. Прошедшая неделя, на середину которой выпал праздничный день, была малоактивной для рынка рублевого госдолга. Исключая вторник, оборот в ОФЗ не превышал 20 млрд руб. В пятницу на рынке преобладали покупки, но они были весьма умеренными. Объем торгов составил менее 12 млрд руб. Два бенчмарка (ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г. и ОФЗ 26212 с погашением 2028 г.) прибавили примерно 0,2 п.п. от номинала,показав лучшую динамику среди рублевых гособлигаций. Доходности на кривой ОФЗ по итогам недели изменились крайне мало: рост, показанный в начале недели, был нивелирован в четверг и пятницу.

В отличие от сегмента евробондов, где прошло ралли, ОФЗ очень сдержанно отреагировали на подорожание нефти до 77 долл./барр. Практически проигнорировали они и более чем двухпроцентное укрепление рубля, вызванное снижением курса доллара к ключевым валютам. Судя по невысокой активности, на российском рынке гособлигаций в последнее время присутствует лишь часть локальных инвесторов. После завершения праздничного периода мы ждем постепенного роста активности и возвращения нерезидентов на российский рынок с учетом дорогой нефти, слабеющего санкционного фактора и прекращения роста доллара на мировых площадках. На наш взгляд, при текущих ценах на нефть и низкой инфляции потенциал снижения доходностей ОФЗ в краткосрочной перспективе сохраняется.

На этой неделе после длительной паузы Минфин наконец возобновит аукционы, и, учитывая отложенный спрос и улучшение рыночной конъюнктуры, мы полагаем, что объем предложения может составить порядка 40 млрд руб.