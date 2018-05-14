В ходе предстоящей сессии индекс S&P500 поднимется на 0,3%

Фондовые индексы США в пятницу торговались без больших колебаний. У инвесторов было недостаточно причин для продолжения активных покупок. S&P500 прибавил 0,2%, NASDAQ завершил день в незначительном минусе. Отрицательное влияние на технологический сектор оказали слабые перспективы производителя видеокарт NVIDIA на 2-й квартал. Индекс волатильности VIX опустился до 12,65.

Доллар США снизился по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар опустился с $1,1916 до $1,1938.

Президент США Дональд Трамп обнародовал план своей администрации по снижению цен на лекарственные препараты. В качестве целей этой программы обозначено увеличение конкуренции и создание стимулов для снижения цен на лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, а также сокращение дополнительных издержек потребителей. Например, согласно новым правилам, при работе с программой Medicare станет невозможно напрямую согласовывать цены с производителями. Представленные Трампом планы не показались слишком жесткими, что положительно для перспектив сектора здравоохранения.

Позитивные настроения на рынках сохраняются. Благодаря уменьшению риска ускорения инфляции индекс страха опустился ниже 200-дневной скользящей средней впервые с января. Признаки ослабления напряженности во внешнеторговых отношениях, в частности слова президента Трампа о возможности снятия ограничений с китайской ZTE Corp., также оказывают положительный эффект. На этой неделе запланирован визит китайского вице-премьера в Вашингтон, и упомянутое заявление главы Белого дома может свидетельствовать о высоких шансах на заключение договоренностей, которые станут новым драйвером роста для фондовых площадок.

S&P500 семь дней подряд закрывается в плюсе, поэтому наблюдается естественное замедление темпов его роста. Индекс доллара и доходность казначейских облигация снижаются с максимумов года, что положительно сказывается на фондовых рынках. Мы ожидаем, что в ходе предстоящей сессии S&P500 поднимется на 0,3%, до 2735 пунктов.