К концу первой половины дня в понедельник рубль наряду с большинством валют на внешних площадках торговался в плюсе к американской валюте. На прошлой неделе индекс доллара вслед за ростом доходностей в США обновил максимум с 22 декабря 2017 г., однако затем американскую валюту подвели данные по инфляции, вызвавшие глобальную коррекцию доллара. С максимума на прошлой неделе индекс доллара терял в понедельник более 1%, обновляя минимумы с 3-4 мая. Подобная ситуация позволяла рублю игнорировать утреннюю коррекцию цен на нефть (в сторону 76,5 долл.).

К середине дня стоимость марки Brent вновь вернулась к отметке в 77+ долл. за баррель, однако дальнейшее продвижение рубля в диапазон 61,0-61,5 руб. будет зависеть прежде всего от того, продолжится ли фиксация прибыли по доллару на глобальных площадках. В данном контексте ключевое значение будут иметь завтрашние данные по розничным продажам в США.

После не впечатливших инвесторов данных по инфляции слабая статистика по розничным продажам может усилить разочарование и способствовать дальнейшей коррекции индекса доллара в сторону 92 пунктов и ниже. Тем не менее, пока участники рынка ожидают смешанных данных — сокращения объема розничных продаж в апреле с 0,6% до 0,4% и роста базового индекса с 0,2% до 0,5%.



