Рубль боится коррекции на рынке нефти

Рубль слегка укрепляется против доллара в начале новой торговой пятидневки, отражая динамику американской валюты на международном рынке форекс, которая остается негативной со второй половины прошлой недели. Впрочем, текущее восстановление происходит в рамках консолидации, и значительных изменений курса нашей валюты не наблюдается.

Среди факторов, поддерживающих рубль на плаву, можно назвать грядущий налоговый период, который начнется во вторник. Также сказывается спад геополитической напряженности в мире. Китай и США готовятся ко второму раунду торговых переговоров, а лидеры КНДР и Америки – к исторической встрече. Определенная разрядка обстановки на глобальном уровне и надежды на общее «потепление» отношений между странами поддерживает спрос на рисковые активы, включая активы развивающегося сегмента, к коему относится рубль.

С другой стороны, нефть, которая на прошлой неделе передвинула 3,5-летние максимумы, подает коррективные сигналы, которые выглядят вполне уместными после столь агрессивного подъема. Это основной риск для «россиянина» в краткосрочной перспективе, который вкупе с продолжающимися интервенциями Минфина ограничивает потенциал существенного восстановления рубля.

Что касается долларового фактора, здесь многое будет зависеть от завтрашних американских данных по розничным продажам. После слабоватых показателей инфляции участники рынка будут придирчиво оценивать отчет в контексте перспектив ужесточения политики ФРС. Если цифры снова разочаруют, фиксация прибыли по доллару ускорится, что поддержит нашу валюту в первый день налогового периода.