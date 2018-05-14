Итоги "Роснефти" предполагают позитивные отчеты по сектору в целом

Российский рынок акций в понедельник стартовал слабыми продажами. У отечественных индексов сохраняется потенциал к обновлению локальных пиков, в частности, это касается рублевого индикатора, но ожидание актуально только при условии сохранения внешней конъюнктуры как минимум в стабильном состоянии. К настоящему времени ведущие биржевые индексы сползают вниз на 0,1% в среднем. Лидерами утреннего интереса стали акции Банка «Санкт-Петербург» и «КАМАЗа». В «красной» зоне удерживаются бумаги МосБиржи и «Аэрофлота».

Внешний фон к сегодняшним торгам, между тем, сложился нейтральным. Американские рынки закрыли пятничную сессию в плюсе, фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка поднимается. Цены на нефть держатся в минусе. Баррель нефти смеси Brent торгуется по $76,62 (-0,65%). В ближайшее время рынок будут интересовать статданные от ОПЕК, которые публикуются на ежемесячной основе, но вряд ли в них найдется что-то неизвестное инвесторам. Котировки черного золота пытаются развернуться вниз, что было бы вполне логично.

Курс пары евро/доллар в понедельник с утра продолжает повышаться. Основные торги первой половины дня в EUR/USD идут вокруг отметки 1,1960. Евровалюта отыграла основной негатив и неплохо восстановилась, но это не значит, что доллар больше никому не интересен.

Российский рубль укреплялся в парах с иностранными валютами в первый час торгов. Доллар США торгуется по 61,76 руб. (-0,27%). Наиболее вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на сегодня составляет 61,50-62,50 руб., а в паре евро/рубль - 73,55-75,00 руб.

Индекс МосБиржи проторгуется в понедельник в границах 2310-2350 пунктов.

Компания «Роснефть» опубликовала отчетность по МСФО за I квартал 2018 года. Результаты порадовали инвесторов и совпали с ожиданиями. На фоне роста цен на нефть с начала года, корпорация смогла увеличить чистую прибыль по итогам первых трех месяцев в 7,3 раза, показатель составил 81 млрд руб. Выручка возросла на 22%. Эффект высоких цен на нефть усилил падающий рубль.

Утром на торгах акции компании незначительно снижаются, вероятно, действует известный трейдерский принцип «Покупай на ожиданиях, продавай на событиях». Позитивная отчетность одной из крупнейших нефтяных компаний страны дает возможность предположить, что I квартал стал благоприятным для всех нефтяных компаний России, а значит можно ожидать позитивной отчетности по сектору в целом.

Помимо «Роснефти» в течение дня отчетность за I квартал 2018 года опубликует «РусАгро» и VEON. Реестр акционеров для участия в ГОСА закроют «Северсталь», «НЛМК», «Сбербанк», «МОЭСК» и «Ленэнерго». Состоится заседание совета директоров «Высочайшего».

В понедельник свой ежемесячный отчет опубликует ОПЕК, на это стоит обратить внимание, а точнее на его содержание. Прогнозы картеля традиционно влияют на рынок нефти.