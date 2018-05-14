IPO Xiaomi может состояться по завышенной оценке с потенциалом роста до $85 млрд

Xiaomi подала заявку на IPO на бирже Гонконга. Мы считаем, что компания может привлечь до $10 млрд. Доходы компании по итогам 2017 года достигли $17 млрд. В этом плане она пока больше чем в 10 раз отстает от Apple или Samsung, но темп роста выручки впечатляющ: в прошлом году он составил 67,5%. Стратегия Xiaomi по развитию на развивающихся рынках, таких как индийский, позволила компании расширить долю в секторе смартфонов до 10–15% и стать пятым по величине производителем этой продукции в мире.

В последнем квартале 2017-го Xiaomi удалось обойти Samsung по количеству проданных в Индии телефонов. Индийский рынок можно отнести к самым перспективным, так как в силу крайне низкой степени проникновения телефонов в седьмой по размеру экономике мира сохраняется высокий потенциал развития в этом направлении. Только 39% индийцев владеет смартфоном, для сравнения в Китае – 63,3%. Xiaomi предоставляет бюджетные модели смартфонов, что обеспечивает ей конкурентное преимущество на развивающихся рынках.

Рынок смартфонов насыщается – количество пользователей смартфонов в 2017 составило 3,7 млрд. Потенциал роста остается до 4,8 млрд до 2022 года, в основном в развивающихся рынках, где у Xiaomi ценовое преимущество в сравнении с Apple или Samsung. Компания более успешно реализует выход на новые рынки, чем другие китайские компании. К примеру, доля продаж в Индии составила 25%, тогда как у других китайских компаний Lenovo, Vivo и Oppo суммарно около 20%.

Вторым перспективным рынком для Xiaomi является рынок интернета вещей. Компания уже продает различные “умные” устройства для дома с единой экосистемой на $3,5 млрд. По прогнозу, рынок интернета вещей будет расти со средним темпом в 58% до 2022 года - до $15 млрд.

Главная же цель – превращение в интернет-компанию и увеличение доходов за счет продаж различных приложений, игр и рекламы в интернете. Сейчас доходы от интернет-сервисов составляют $1,5 млрд.

Если применить разные мультипликаторы отношения цены к продажам в соответствии с распределением выручки по сегментам компании, то моя текущая оценка составляет $65 млрд. Учитывая, перспективы бизнеса и высокие темпы роста, то IPO может состояться по завышенной оценке с потенциалом роста до $85 млрд до конца 2018.