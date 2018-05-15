Твиты Трампа в адрес ZTE поддержали американский рынок

Вчера наш рынок, следуя за растущими котировками нефти, показал повышательную динамику. При этом февральский максимум по индексу Мосбиржи 2376 «быками» не перебит, поэтому рынок сложно назвать сильным. Акции Газпрома топтались на месте после того, как стало известно, что компания направит на дивиденды менее 50% чистой прибыли.

Американский фондовый рынок вчера показал небольшое повышение. По итогам торгов понедельника индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,27% - до 24899,41 пункта, S&P 500 прибавил 0,088% - до 2730,13 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 0,11% и завершил торги на отметке 7411,32. С одной стороны, слабую динамику продемонстрировали защищенные акции (коммунальные услуги, телекоммуникации, недвижимость), но с другой – рынок с оптимизмом воспринял примирительные комментарии Дональда Трампа в адрес китайской компании ZTE. После твитов Трампа беспокойства инвесторов относительно напряженности торговых взаимоотношений США и Китая утихли.

Переговоры США и Китая по вопросам торговли продолжаются. На этой неделе предстоит очередной раунд. «Будем надеяться, что у них получится достичь каких-нибудь договоренностей, которые были бы приемлемы для обеих стран, сохранить благоприятную обстановку для экономического роста и предотвратить торговую войну», – сказал CEOHorizonInvestmentServices Чак Карлсон.

Свои финансовые результаты по итогам первого квартала представили 91% компаний из индекса S&P 500. По данным ThomsonReuters, рост прибыли компаний составит 26,1%. Администрация Трампа обнародовала свое предложение по политике в отношении цен на лекарства. На этом фоне сектор здравоохранения стал лидером роста по итогам торгов понедельника. Также вырос энергетический сектор, вслед за ценами на нефть. Вышел отчет ОПЕК, согласно которому излишки запасов нефти на мировом рынке практически исчерпаны. На фоне спада геополитической напряженности, снижение показали акции оборонных предприятий, таких как Raytheon, LockheedMartin и NorthropGrumman.

Сегодня в США выходит отчет по розничной торговле за апрель. По прогнозу экономистов, объем розничной торговли в США за апрель по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,3%, а за исключением продаж бензина и автомобилей рост составил 0,4%. Помимо этого, во вторник выходят индекс производственной активности в Нью-Йорке и индекс доверия домостроителей за май, а также финансовые результаты HomeDepot.