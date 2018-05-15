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Сегодня цена на нефть Brent может попробовать подпрыгнуть к $79 за баррель


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 

Цены на черное золото минувшим вечером взлетели к новому многомесячному пику. Баррель нефти смеси Brent касался в ходе предыдущих торгов отметки $78,53 - последний раз такие цены на рынке видели 24 ноября 2014 года. Но тогда ситуация была кардинально иной, и сырье падало в цене от рекордных максимумов. Сейчас же в нефти сохраняется в силе растущий канал, который берет свое начало от 19 июня 2017 года. Утром во вторник, 15 мая, бочка североморской нефти стоит $78,29, несколько ниже предыдущего пика. 

Нефть поднимается в цене третью неделю кряду. Техническая картина демонстрирует, что «быки» могут гнать котировки еще выше, в область ключевых сопротивлений $79-;79,50. В имеющихся условиях это вполне реально. 

Интересно, что прямо сейчас нет ни одного яркого повода продолжать покупки - цены перегреты, статистика по запасам только будет публиковаться, а отчет ОПЕК за месяц не принес ничего нового - и так было понятно, что ключевые нефтепроизводители тянут одеяло каждый на себя. Кроме того, сегодня доллар снова восстанавливает свои позиции на мировом рынке, что также должно бы охлаждать покупателей в сырье, но этого не происходит. 

Сегодня цена на нефть смеси Brent может попробовать подпрыгнуть к $79 за баррель, и это никого не удивит. В том случае, если покупки продолжатся, новым таргетом станет уровень $79,50 за бочку, откуда «быки» смогут поставить новые цели на $80 и $80,65 за баррель. 


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