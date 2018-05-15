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Рынки продолжают оценивать возможные потери предложения иранской нефти


Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 

Наиболее заметным событием прошедшего дня стал выход ежемесячного обзора ОПЕК за апрель. Картель оценивает мировой рост спроса в 2018 году в 1,65 мб/д. В то же время поставляемая нефть странами, находящимися вне ОПЕК, по их оценкам вырастет на 1,72 мб/д.  В то время как в 2107 году «неОПЕКовский» прирост добычи составил лишь 0,87 мб/д. Основной вклад в приращение добычи нефти в 2018 году вновь обеспечит США. Добыча в США в последние годы остается наиболее динамичным фактором, сильно влияющим на мировые балансы спроса и предложения, а значит и на цены нефти. 

Из ключевой таблицы обзора о добыче нефти странами ОПЕК стало известно, что в апреле добыча нефти странами картеля составила 31,93 мб/д, почти сохранившись на уровне марта (+0,012 мб/д). Наиболее активное повышение добычи в СА и Алжире почти уравновесилось снижением добычи в Венесуэле, Габоне и Нигерии.  

По итогам дня в понедельник цены нефти вновь немного подросли. Марка Брент преодолела рубеж в 78 долларов за баррель, установив новый посткризисный максимум.

Рынки продолжают оценивать возможные потери предложения иранской нефти в связи с вводом санкций со стороны США. В Societe Generale оценили сокращение поставок из Ирана до полумиллиона баррелей в сутки. В SG полагают, что объем поставок в ЕС сократится приблизительно на 50%, а Южная Корея и Япония могут снизить объем импорта нефти и конденсата из Ирана на 20%. Реакция Индии выглядит неопределенной — в Societe Generale полагают, что импорт в эту страну может сократиться в общей сложности в объеме до 90 тб/д, при этом вполне возможно, что он вообще не изменится. В то же время Китай и Турция вряд ли последуют призывам США и не станут сокращать закупки нефти у Ирана. Верхней границей оценки возможных потерь иранской нефти для рынка является величина порядка 1 мб/д – именно на такую величину Иран смог увеличить добычу после отмены санкций в 2015 году.

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