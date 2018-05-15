Наиболее заметным событием прошедшего дня стал выход ежемесячного обзора ОПЕК за апрель. Картель оценивает мировой рост спроса в 2018 году в 1,65 мб/д. В то же время поставляемая нефть странами, находящимися вне ОПЕК, по их оценкам вырастет на 1,72 мб/д. В то время как в 2107 году «неОПЕКовский» прирост добычи составил лишь 0,87 мб/д. Основной вклад в приращение добычи нефти в 2018 году вновь обеспечит США. Добыча в США в последние годы остается наиболее динамичным фактором, сильно влияющим на мировые балансы спроса и предложения, а значит и на цены нефти.

Из ключевой таблицы обзора о добыче нефти странами ОПЕК стало известно, что в апреле добыча нефти странами картеля составила 31,93 мб/д, почти сохранившись на уровне марта (+0,012 мб/д). Наиболее активное повышение добычи в СА и Алжире почти уравновесилось снижением добычи в Венесуэле, Габоне и Нигерии.

По итогам дня в понедельник цены нефти вновь немного подросли. Марка Брент преодолела рубеж в 78 долларов за баррель, установив новый посткризисный максимум.

Рынки продолжают оценивать возможные потери предложения иранской нефти в связи с вводом санкций со стороны США. В Societe Generale оценили сокращение поставок из Ирана до полумиллиона баррелей в сутки. В SG полагают, что объем поставок в ЕС сократится приблизительно на 50%, а Южная Корея и Япония могут снизить объем импорта нефти и конденсата из Ирана на 20%. Реакция Индии выглядит неопределенной — в Societe Generale полагают, что импорт в эту страну может сократиться в общей сложности в объеме до 90 тб/д, при этом вполне возможно, что он вообще не изменится. В то же время Китай и Турция вряд ли последуют призывам США и не станут сокращать закупки нефти у Ирана. Верхней границей оценки возможных потерь иранской нефти для рынка является величина порядка 1 мб/д – именно на такую величину Иран смог увеличить добычу после отмены санкций в 2015 году.