MSCI включил X5 в индекс MSCI Russia по итогам майской ребалансировки

Индексный провайдер MSCI включил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 в расчетную базу индекса MSCI Russia по итогам очередной полугодовой ребалансировки, результаты которой были объявлены в ночь на 15 мая 2018 года по московскому времени. Изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.
Включение Х5 в индекс позитивный момент для акций компании. Он должен повысить интерес инвесторов к бумагам Х5, а фонды, ориентирующиеся на MSCI, привести их структуру в соответствии с новыми изменениями. Это обеспечит приток средств. По оценкам, он может составить около 300 млн долл. В целом же вес Х5 в MSCI составит 1,89%.
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