Пересмотр MSCI Russia: позитивно для X5, негативно - для ВТБ

Индексный провайдер MSCI объявил итоги полугодового пересмотра. В индекс MSCI Russia будут включены ГДР X5 Retail Group, торгующиеся на МосБирже, с весом 2.09% (проформа). В результате изменения коэффициента иностранного участия (FIF) вес ВТБ снизится на 93 б.п. до 1.51%, МосБиржи – на 13 б.п. до 1.37%. Изменения вступят в силу 1 июня.

Позитивно – ожидаемое включение X5 обеспечит притоки из одних только фондов ETF в размере 7 дней торгов. Включение X5 Retail не стало неожиданностью, но все равно позитивно для ГДР ритейлера. По нашим оценкам, включение обеспечит притоки в размере около $170 млн из одних только фондов ETF, что соответствует 7 дням торгов, исходя из среднего дневного объема торгов за 3 месяца на МосБирже и в Лондоне.

Негативно – отток пассивных денег из акций ВТБ составит 3 дня торгов. Мы ожидаем оттока $80 млн из локальных бумаг ВТБ из-за снижения FIF, что соответствует трем дням торгов, при этом мы считаем этот объем достаточным, чтобы оказывать давление до даты вступления изменений в силу. Кроме того, мы ожидаем расширения спреда между локальными акциями и ГДР в Лондоне.

Нейтрально – оттоки из акций МосБиржи составят менее одного дня торгов. Мы также ожидаем оттоков из акций МосБиржи в размере $11 млн (соответствует 0.8 дня торгов), что, на наш взгляд, не окажет влияния на динамику котировок биржи.