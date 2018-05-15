Бумаги NVidia на Nasdaq получат поддержку после трех новинок и падения биткоина

При объёме торгов на 17% ниже 30-дневной средней, индекс S&P 500 вырос на +0,1% - до 2730,13 пункта при повышении здравоохранения от отсутствия новых барьеров после речи Трампа, сырья на китайском факторе, и ТЭК – на иранском. Индекс Dow 30 увеличился на +0,3% - до 24899,41 пункта вследствие подорожания на более чем +1% бумаг Pfizer, Walmart и United Health. Золото осело к $1312 за унцию после сообщения о том, что союзники застали врасплох лидеров террористов. Доходность трежерис поднялась до 3,02% на потеплении отношений между КНР и США, вследствие чего пара евро/доллар снижалась до 1,192. Из отдельных идей можно отметить, что бумаги NVidia на Nasdaq получат поддержку после трёх новинок и падения (или снижения волатильности) BTC.

Идея запуска корпоративных криптовалют, и в частности у Facebook, привела к росту сектора компьютерной памяти, так как при запуске инструментов, которые обеспечены какой-то продукцией, вероятно, откроется пятое измерение в капитализации компаний, проверенных временем, и в частности у производителя видеокарт Nvidia (Nasdaq: NVDA, пока по $255,35).

Выручка Nvidia на 10% зависит от криптобизнеса и, в целом, прозрачно зависит от нескольких важных факторов, главным из которых остаётся спрос на старые модели графических карт для компьютерных игр, и скоро у компании появится ряд новинок.

С начала 2017 года для геймеров не было ни одной новой модели, хотя выручка с них росла на +68% в год и в крайнем квартале достигла 54% от общего показателя из-за двух основных факторов: первый - спрос серийных, постоянных пользователей игр; второй - вхождение чипа Tegra X1 от Nvidia в комплект оборудования для сборки консоли Switch от Nintendo (ожидания по росту поставок +33% в течение года).

С середины 2018 года на отчётность Nvidia повлияют три новинки. Во-первых, скорый запуск GeForce GTX 1180 на основе архитектуры следующего поколения Turing; вероятно, цена на новинку не будет низкой, около $699, и многие ждут, что это повлияет на стоимость других моделей в сторону увеличения продаж предыдущих вещей для гейминга.

Во-вторых, DGX-2, первая двухпетафлопсная система, оснащённая 16 связанными между собой графическими картами, которые обеспечивают 5-ти кратный прирост производительности в задачах глубокого обучения с помощью искусственного интеллекта. В-третьих, графическая карта для рабочих станций Quadro GV100 по цене около $9000, которая резко повышает скорость обработки неструктурированных данных. Продажи GV100 разработчикам игр, теле- и киностудиям и другим партнёрам должны сильно укрепить показатели вне гейминга, и одно из доказательств этого уже имеется, выручка Nvidia в сегменте профессиональной визуализации выросла на +22% в год.

Можно ли рекомендовать к покупке ценные бумаги Nvidia? Может быть, собираемся их приобрести в более долгосрочной перспективе, но когда будем видеть потенциал недооцененности хотя бы возле +17% в долларах. Пока не нравится зависимость от повышения биткойна, который накануне опять вырос до $8,75 тысячи на ожиданиях запуска собственных криптовалют различными компаниями, включая Facebook.