Из-за роста доходностей UST неделя для большинства долгов ЕМ началась не слишком удачно

Вчера на большинстве долговых рынков ЕМ наблюдалось небольшое снижение котировок, обусловленное ростом доходностей базового актива. Доходность UST10 в понедельник вплотную приблизилась к 3% годовых, поднявшись на 4 б.п., что вызвало продажу рисковых активов. Российский рынок не стал исключением и, несмотря на дорожающую нефть, завершил вчерашнюю сессию снижением котировок. Впрочем, после активного роста в четверг–пятницу многим инвесторам нужен был повод зафиксировать прибыль, кроме того, основной скачок цен на нефть пришелся на вечер. На суверенной кривой РФ наибольшие потери понесли RUSSIA’26 (YTM 4,6%), RUSSIA’27 (YTM 4,6%) и RUSSIA’47 (YTM 5,6%), подешевевшие примерно на 0,4 п.п., потери остальных ликвидных суверенных бумаг РФ были в пределах 0,2– 0,3 п.п. от номинала. Таким образом, рост доходностей вдоль кривой РФ вчера составил около 2–3 б.п. на дальнем конце и примерно 5 б.п. на среднесрочном. Несмотря на продажи суверенных евробондов, пятилетний CDS-спред РФ вчера еще немного сузился – приблизительно на 2 б.п. до 129 б.п.

В корпоративном сегменте единого тренда не сложилось

В нефтегазовом сегменте российского корпоративного рынка долларового долга в небольшом плюсе закрылись бумаги ЛУКОЙЛа, на кривой Газпрома единого тренда не сложилось, при этом изменения цен были минимальными. Еврооблигации госбанков изменились в цене мало, тогда как в евробондах МКБ вновь отмечались продажи. Примерно по 0,1 п.п. потеряли выпуски ГТЛК, они остаются одними из самых высокодоходных бумаг среди госкомпаний. Еврооблигации металлургических компаний в цене почти не изменились. Сегодня утром внешний фон скорее негативный: доходность UST10 превысила 3% годовых, на глобальных рынках в основном идут продажи, правда, нефть стоит дороже 78 долл./барр.