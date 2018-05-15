После восьми дней роста вероятна коррекция S&P500 до 2725 пунктов

Фондовые индексы США закрылись в понедельник в небольшом плюсе. S&P500 прибавил 0,09%: на открытии он пытался подняться выше, но не смог закрепить успех. Очередной виток роста нефтяных котировок положительно сказался на движении акций энергетических компаний. Надежды инвесторов на улучшение торговых отношений между США и Китаем перевесили слабость защитных активов.

Доллар США восстановился после снижения, однако в паре с евро опустился с $1,1937 до $1,1927.

Илон Маск объявил сотрудникам о реструктуризации Tesla, нацеленной на упрощение структуры управления. Соответствующее заявление было сделано после сообщения о переходе Мэтью Швола в Waymo LLC — подразделение самоуправляемых автомобилей Google Alphabet Inc. В пятницу Tesla сообщила об уходе технического директора Дуга Филда в отпуск. Инвесторы негативно восприняли информацию о переменах, так как в краткосрочной перспективе смена менеджмента может затормозить операционные процессы. Акции Tesla в понедельник потеряли больше 3%. Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе изменения позволят компании решить проблемы с выходом на запланированные объемы производства Model 3 и это вернет инвесторам веру в потенциал бумаг компании.

Внимание инвесторов возвращается к торговым отношениям Китая и США. Из Вашингтона поступают противоречивые заявления относительно ограничений деятельности ZTE, что не позволяет рынкам «выдохнуть». Любые сигналы о прогрессе в переговорах могут обеспечить фондовые площадки новым импульсом роста. Доходность 10-летних казначейских облигаций вновь поднялась выше 3%, что оказывает давление на рынок акций. S&P500 закрывается в плюсе уже восемь дней подряд, поэтому незначительная коррекция весьма вероятна. Предполагаем, что в ходе предстоящей сессии S&P500 снизится на 0,2%, до 2725 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит отследить данные о динамике розничных продаж за апрель. Мы рассчитываем, что показатель совпадет с общерыночными ожиданиями, то есть рост продаж замедлится по сравнению с мартовским результатом. Это будет свидетельствовать о снижении потребительских расходов как одного из показателей экономического роста. Слабые данные не добавят оптимизма участникам торгов.

До открытия основной сессии сегодня отчитывается Home Depot. Прогноз предполагает увеличение прибыли. Результаты этой компании также помогут оценить экономическую активность потребителей в сфере строительства и ремонта домов.



