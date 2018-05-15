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Рубль безразличен к нефтяному ралли


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 

Котировки нефти обновляют максимумы конца 2014 года, а рублю все нипочем. Валюта проигнорировала вчерашний всплеск покупок на рынке черного золота, и благополучно закрывает глаза на дальнейший подъем котировок в ходе сегодняшних торгов. Чем объясняется полное отсутствие реакции со стороны «россиянина»?

Во-первых, в контексте более широкой картины следует упомянуть о существенном снижении уровня корреляции рубля и нефти, которые когда-то двигались практически в унисон. Из-за этого, к слову, рублевая цена нефти не перестает бить рекорды.

Во-вторых, все остальные факторы говорят если не в пользу ослабления нашей валюты, то как минимум против ее роста. Это прежде всего интервенции Минфина, которые в этом месяце носят очень агрессивный характер из-за увеличения нефтяных доходов

Также в немалой степени рубль сдерживает сохраняющаяся нервозность как в сегменте развивающихся активов, так и в рядах рисковых активов в целом. Несмотря на спад геополитической напряженности, на мировой арене остается много неразрешенных вопросов, и это подвешенное состояние сказывается на самочувствии таких чувствительных к риску валют, как рубль.

Кроме того, быки по доллару снова дали о себе знать на фоне очередной попытки доходности 10-летних трежерис США пробить заветный уровень 3,0%. В последнее время американская валюта находится в основном в оборонительной позиции на международной арене, но это не мешает ей довлеть над «деревянным», которому, похоже, не поможет и стартующий сегодня налоговый период. По крайней мере, не на этой неделе.

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