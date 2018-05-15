Где ловить дивидендную доходность?

В конце мая на российском фондовом рынке начнётся дивидендный сезон – компании будут закрывать реестры акционеров под выплату дивидендов, через 1-2 недели после отсечки деньги придут на счета инвесторов. Дивидендная доходность ряда бумаг составляет 7-10%. Это выше текущей доходности по рублёвым депозитам и уровня инфляции, что дополнительно привлекает инвесторов.

Большинство отсечек приходится на июнь. При этом у большинства компаний советы директоров уже дали свои рекомендации по размеру дивидендов. Много шуму наделали директора небольшой «Томской распределительной компании», рекомендовавшие дивиденды в размере 0,0075 руб. на одну акцию. Это меньше, чем 10% чистой прибыли, прописанных в уставе общества. Это могло создать неблагоприятный прецедент в электроэнергетическом секторе (на фоне этой новости в нём наблюдалась повышенная волатильность), но в дальнейшем размер дивидендов скорректировали согласно уставу.

Интрига по размеру дивидендов пока сохраняется в ГМК «Норильский никель», ФСК «ЕЭС», «Сургутнефтегазе», «Газпроме» (последний объявит размер дивиденда завтра), но сюрпризы в этих бумагах вряд ли будут.

Больше дивидендов – выше спрос

Бумаги с высокой дивидендной доходностью в ближайшие недели будут пользоваться повышенным спросом. Но много заработать на них не получится, так как после отсечки большинство акций упадут на размер дивиденда. В то же время, момент после отсечки – возможность купить интересные дивидендные истории по привлекательной цене. Дивидендный сезон-2018 начинается уже сейчас. На наш взгляд, целесообразно включать в портфели бумаги, которые могут увеличить дивиденды по итогам 2018 года и в дальнейшем, а это: «Распадская», «Юнипро», «МТС», «Детский мир», «ВТБ». Распадская по итогам 2017 года отказалась от дивидендов, но может перейти к выплатам в будущем. В пользу высокой доходности «МТС» – позиция мажоритария АФК «Система», нуждающегося в денежных средствах. «МТС» в этом случае будет выступать в роли «дойной коровы» для развития остальных проектов холдинга. В аналогичной роли может выступить и «Детский мир».

Ещё одна перспективная бумага – «Сургутнефтегаз» ап. Дивиденды по этой бумаге в большей степени зависят от переоценки валютной кубышки «Сургутнефтегаза», а не от операционной деятельности компании. По итогам 2016 году «Сургутнефтегаз» разочаровал многих акционеров – дивиденд на фоне укрепления рубля составил скромные 60 копеек на одну привилегированную акцию. По итогам 2017 и 2018 годов мы ждём более солидных дивидендов на фоне ослабления рубля, инвесторы вернутся в эту защитную бумагу.

Стоит осторожно относиться к бумагам с высокой дивидендной доходностью, но у которых возможно её снижение в будущем: «Башнефть», «Татнефть», «Аэрофлот», «МГТС». У «Башнефти» многое зависит от позиции нового мажоритарного акционера – «Роснефти», не исключено изменение дивидендной политики компании в сторону уменьшения. «Татнефть» в последние годы направляет на выплаты 70% чистой прибыли – на этом фоне бумага в последние месяцы активно росла, но нет гарантий сохранения выплат на этом уровне в будущем.

Отдельной строкой отметим «Энел Россия». Мы ожидаем от компании выплаты солидного дивиденда после того, как будет закрыта сделка по продаже Рефтинской ГРЭС. После продажи у «Энел Россия» могут заметно упасть финансовые показатели, а вслед за ними и размер дивидендов.