Более медленный темп повышения ставок ФРС - хорошая новость для драгметаллов

С 4 по 11 мая индекс ММВБ прибавил сразу 2,4%, завершив неделю отметкой в 2345 пунктов, лишь немного не дотянув до максимума, установленного в конце февраля.

В целом прошедшая неделя была позитивной для российских активов. Весьма резкая негативная реакция в Европе на односторонние действия США убеждают отечественных инвесторов в том, что у Москвы могут появиться шансы на улучшение отношений с европейскими партнёрами. Внимание Белого дома США переключилось частично на Иран, а европейские государства начали активно высказывать недовольство по поводу односторонних действий США против РФ. Рынок почувствовав смену настроений продолжил восстановление после апрельского падения.

При этом нефть марки Brent подорожала еще на 2,75%, завершив неделю отметкой в $77,06 за баррель, а на неделе цена достигала многолетних максимумов в $78 за баррель. В первую очередь, это объясняется сильной реакцией рынка на факт выхода США из ядерной сделки с Ираном. Выбранный сценарий оказался наиболее жестким. Иран является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти (экспорт более 2,5 млн барр./сутки), и санкции могут существенно сократить поставки иранской нефти. В перспективе глобальный баланс предложения может сократиться на 0,5-1,3 млн барр. в течение полугода. Более того, президент США заявил о том, что европейские компании также могут пострадать, если будут идти наперекор американским ограничениям, хотя европейские партнеры не согласны с текущей позицией Америки и выступают за сохранение действующего соглашения.

При этом добыча в США продолжает расти и, исходя из отчета Минэнерго США, к концу 2019 г. может достичь почти 12 млн барр./сутки. В свою очередь, страны ОПЕК и не-ОПЕК выразили готовность покрыть дефицит нефти, который может образоваться на мировом рынке из-за санкций США в отношении Ирана.

На прошедшей неделе на рынке драгоценных металлов наблюдалось небольшое оживление. Скромные цифры по инфляции в США позволили инвесторам надеяться на более мягкую денежно-кредитную политику ФРС. Более медленный темп повышения процентных ставок – хорошая новость для драгоценных металлов. На этом фоне золото подросло за неделю на 1,1% до $1324 за тройскую унцию, хотя это движение по-прежнему укладывается в боковой диапазон.

Курс рубля укрепился на 2,3% до 61,73 руб./$, чему способствовали как высокие цены на нефть, так и, вероятно, снижение дневного объема покупок Минфином иностранной валюты на внутреннем рынке (с 10 мая по 6 июня – 16,1 млрд руб. против 18,4 млрд руб. во второй половине апреля). Хотя раскорреляция между нефтяным ценами и курсом рубля пока сохраняется, мы ожидаем небольшого укрепления рубля, при условии сохранения текущих цен на нефть. Бенефициарами такой ситуации является акции нефтегазовых компаний, которые уже показывают динамику лучше рынка.

В целом же, в текущей ситуации мы считаем интересными вложения в российские акции на фоне высоких цен на нефть, дешёвого рубля и стабильной макроэкономики.