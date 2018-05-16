По итогам вторника индекс Московской биржи снизился на 0,87%. Поэтому можно сказать, что неделя началась в негативном ключе. Некоторое время цены держались на достаточно комфортных уровнях, но потом начали снижаться. Да и в целом рынок был весьма неоднородным - котировки акций «Сбербанка» уходили вниз одновременно с ростом «Сургутнефтегаза» (привилегированные акции) и доллара. К слову, ещё до этого начавший снижение «Аэрофлот» «отскочил». Снижение произошло во второй половине дня на фоне того, что американский фондовый рынок отрылся негативно. Отмечу, что фьючерсы США начали движение вниз ещё до открытия торгов. Индекс доллара же наоборот продемонстрировал значительный рост, да так, что 93-я фигура осталась позади! Доходность десятилетних казначейских облигаций США, в свою очередь, продолжает сохраняться на уровне 3%. Я уверен, что данный показатель в ближайшее время не будет изменяться в меньшую сторону. Сложившая в Америке ситуация поспособствовала тому, что в определенный период времени мы могли наблюдать продажи рискованных активов.

Так как доллар движется к покорению новых высот, я жду здоровой ответной реакции от «Сургутнефтегаза”, особенно от привилегированных акций. К тому же, в конце недели компания должна объявить своё решение о размере дивидендных выплат за прошлый год. Несмотря на то что эта сумма будет весьма небольшой, отчеты компании радуют инвесторов и подразумевают, что в дальнейшем дивиденды будут гораздо больше - порядка 12%. Отмечу, что, по моему мнению, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» обязательно должны быть в портфеле. Здесь, в отличие, например, от «Татнефти», ещё далеко не все отыграно, у бумаги есть потенциал роста.

Рынок нельзя назвать очень сильным. Появилась новость о том, что в США могут подписать новые антироссийские санкции, и это нервирует инвесторов. Ничего конкретного пока не обозначили, лишь указали на российскую коррумпированную систему. Как возможные санкции могут повлиять на общую картину - пока неизвестно.

Во вторник фондовый рынок США заметно упал. Индекс DowJonesIndustrialAverage понизился на 0,78% до 24706,41 пункта, S&P 500 упал на 0,68% до 2711,45 пункта, а NasdaqComposite потерял 0,81% и завершил торги на отметке 7351,63. Экономическая обстановка хорошая, но экономический цикл подходит к концу. Выходят сильные финансовые результаты у компаний, но и эта тенденция подходит к концу. Фундаментальные показатели улучшаются не достаточно сильно, чтобы оправдывать рост котировок. Кроме того, следует ожидать, что на фоне повышения ставок ФРС на рынке начнется переоценка степени готовности к риску. Эта ситуация может продолжаться довольно долго, и на рынке будет высокая волатильность».

Снижением закончили день 10 из 11 главных секторальных индексов S&P 500. Сильным падением отличились сектора здравоохранения и информационных технологий, индексы которых потеряли, соответственно, 1,29% и 0,96%. Падения также не избежали защитные сектора – недвижимости (-1,67%), коммунальных услуг (-0,88%) и телекоммуникаций (-0,81%). Во время роста доходности казначейских облигаций акции компаний этих секторов, как правило, показывают динамику хуже общерыночной, так как их дивиденды считаются относительно менее привлекательными. Акции HomeDepot завершили торги вторника падением на 1,67%. Показатели компании по прибыли за квартал превысили прогнозы, но выручка оказалась слабее ожиданий. Кроме того, руководство компании сообщило о «медленном начале весеннего сезона продаж».

МВФ видит источники риска для экономического роста в Европе в лице переоцененности на мировых финансовых рынках и протекционистской торговой политики. Хотя в краткосрочной перспективе риски «сбалансированы» и европейская экономика пока сильна, «в дальнейшем риски очевидно смещены в сторону падения роста», сообщил МВФ в отчете, опубликованном во вторник. Экономический рост в первом квартале оказался слабее ожиданий в Германии, Португалии, Нидерландах и еврозоне в целом, а также в Центральной и Восточной Европе.

МВФ в очередной раз призвал ответственных лиц воспользоваться моментом, чтобы создать возможности для маневра в бюджетной политике и провести реформы, направленные на увеличение потенциала экономического роста. Это особенно важно, так как у центральных банков осталось мало возможностей для смягчения монетарной политики в случае, если потребуется реагировать на какие-либо новые шоки, сказал МВФ. Беспокойства у чиновников и предпринимателей вызывает распространение протекционизма и связанный с ним риск полномасштабной торговой войны, которая может встать на пути экономического роста. Также МВФ отметил другие внешние факторы, в том числе «существенное замедление» экономического роста в Китае и геополитическую напряженность.