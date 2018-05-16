Объем налоговых выплат в мае может составить 1 трлн рублей

На глобальном валютном рынке американский доллар вчера вновь демонстрировал укрепление по всему спектру валют – индекс доллара вернулся к отметке в 93,40 б.п. Основной импульс на укрепление американской валюты был получен после выхода статистики по розничным продажам в США (при этом отметим, что фактические показатели совпали с консенсусом и не стали каким-либо сюрпризом для инвесторов, соответственно, какого-либо однозначно позитивного новостного фона для доллара, скорее, не наблюдалось). Рост доходностей treasuries до новых максимумов приводит к росту спреда доходностей десятилетних гособлигаций США и Германии (до 245 б.п.), и пара евро/доллар вчера вновь опускалась к отметке в 1,1820 долл. (минимумы прошлой торговой недели).

На фоне сильного доллара и роста доходностей на долговых рынках вся группа валют развивающихся стран вчера вновь продемонстрировала отрицательную динамику. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли за вчерашний день на 0,7-1,9%, а MSCI Emerging market currency index локально переписал минимумы прошлой недели, вплотную приближаясь к отметке в 1670 б.п.

Продолжаем считать основным драйвером для рубля общие настроения инвесторов в отношении всей группы валют EM. Новые максимумы в доходностях UST создают негативный сантимент в отношении развивающихся рынков, однако масштабы коррекции в валютах EM в последние недели уже превышают либо вплотную приближаются к размерам наиболее сильных коррекций в последние два года, следовательно, по факту нормализации ситуации на долговых рынках валюты EM могут выглядеть перепроданными.

Вчера с уплаты страховых взносов в РФ стартовал майский налоговый период. Пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25-28 мая, когда российские компании будут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а общий объем выплат в этот период по нашей оценке может составить около 1 трлн руб. (объем майских платежей традиционно несколько ниже мартовских и апрельских объемов).

Несмотря на негативный внешний фон, пара доллар/рубль пока держится ниже отметки в 62,50 руб/долл. При отсутствии продолжения сильного давления на валюты EM со стороны роста доходностей UST диапазон 61-62,50 руб/долл. может сохранять актуальность, в противном случае – возрастает вероятность локального роста пары в район 63-63,50 руб/долл.