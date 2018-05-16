Внешний фон складывается неоднозначно с перевесом негативных драйверов. Укрепление доллара и превышение доходности UST 10 психологически значимой отметки 3% указывает на рост вероятности сценария четырех повышений ставки ФРС в этом году в свете уверенной динамики американской экономики. Кроме того, отказ Северной Кореи от участия в саммите с США (предварительно запланирован на июнь) стал отрезвляющим напоминанием для оптимистов о сохраняющейся напряженности в регионе. Из позитивных моментов можно выделить котировки Brent, которые удерживаются выше уровня $78 за барр., несмотря на неожиданный рост запасов энергоресурсов в США. Поддержку черному золоту оказывают геополитические факторы и усилия ОПЕК+. Устойчивость нефтяных цен может дать повод «быкам» для рывка, особенно после просадки накануне.

Снижение в США, рост в Азии. США (S&P 500 -0.68%, DJIA -0.78%, NASDAQ -0.81%). Азия (Hang Seng +0.33%, Shanghai +0.10%, Nikkei +0.10). Фьючерсы на S&P 500 (-0.01%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $78.2 за барр. – выше открытия.

Вчера: Геополитическая напряженность, слабые данные из Китая, «ястребы» из ФРС. Цены на нефть Brent даже на уровне выше $78 за барр. не смогли успокоить инвесторов. Потенциальная эскалация конфликта на Ближнем Востоке на фоне действий США в отношении Иерусалима и заявлений Ирана, а также тревога из-за Китая и ФРС утянули рынки вниз. Макроданные из Китая по инвестициям, обороту розничной торговли и продажам жилья оказались более слабыми, чем ожидалось, несмотря на ранее сделанные заявления китайского статбюро, что вызвало соответствующую реакцию рынков. Кроме того, эксперты по политике ФРС указывают на возможность четырех повышений ставок в 2018 г., а не трех, принимая во внимание доходность UST 10 и сильные макроданные, что заставило инвесторов отыгрывать более негативный сценарий.

Акции оказались под давлением по всему миру, и российский рынок не нашел большого утешения в позитивной, но крайне неустойчивой динамике цен на нефть, закрывшись вблизи локальных минимумов, поскольку ослабление рубля и общее ощущение беспокойства сыграли решающую роль. Розничный сектор был одним из немногих, закрывшихся в плюсе, благодаря X5 (+3%) за счет объявления о включении в индексы MSCI. Парадоксально, но в то время как котировки Brent подбирались к уровню $79 за барр., бумаги нефтегазового сектора подешевели, что, вероятно, вызвано фиксацией прибыли после пробития значимых уровней в последние дни. Акции Сбербанка также активно распродавались – бумага добралась до нижнего уровня текущего торгового коридора.