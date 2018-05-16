Прогноз результатов ВТБ за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 9%

ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) завтра представит отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ждем, что рентабельность капитала останется выше 10% (11% против 12% в 4 кв. 2017 г.), а чистая прибыль снизится на 9% за квартал до 41 млрд руб. Консенсус-прогноз предполагает чистую прибыль примерно на 10% ниже и ROAE на уровне 10%. Менеджмент рассчитывает на более-менее стабильную маржу в текущем году (около 4%), по нашей оценке, она составит около 4,1% в 1 кв., как и на протяжении 2017 г., рыночная оценка также составляет 4,1%. Чистый комиссионный доход и ЧПД должны сократиться квартал к кварталу под действием сезонных факторов, однако год к году мы ждем роста чистых комиссий на 11% (тогда как ЧПД, по нашим расчетам, почти не изменился год к году).

Стоимость риска может быть ниже годового прогноза. В части расходов мы прогнозируем рост на 5% относительно уровня годичной давности и соотношение Расходы/Доходы 44% (впрочем, показатель зависит среди прочего от волатильной величины прочих доходов). Стоимость риска за 2 мес. 2018 г. (согласно уже опубликованным банком данным) составила всего 0,9%, за 1 кв. мы ждем 1,2%, что несколько ниже 1,5%, которых мееджмент ожидал в среднем в 2018 г. (консенсус-прогноз для 1 кв. равен 1,5%). В апреле показатель мог продолжить увеличиваться за счет более слабого рубля. Что касается кредитов, то первые два месяца показали ожидаемое сезонное сокращение корпоративного портфеля, но розничный при этом демонстрировал рост; за квартал мы прогнозируем снижение корпоративных кредитов на 1% и увеличение розничных на 1,5%. Корпоративные депозиты, по нашим оценкам, снизятся также на 1% за квартал, а розничные – вырастут на 0,5%.

Бумаги под давлением после снижения веса в индексе MSCI. Руководство уже давало предварительные оценки влияния стандарта МСФО 9 на отчетность – снижение показателей достаточности капитала из-за введения стандарта должно составить 50 б.п., впрочем, эта цифра может быть скорректирована по итогам 1 кв. В апреле набсовет рекомендовал повысить дивиденды за 2017 г. для обыкновенных акций до 0,345 коп./акция, что сейчас предполагает неплохую доходность на уровне 6,6%. Реестр закрывается 4 июня. Вместе с тем в настоящее время акции и расписки находятся под давлением среди прочего из-за снижения веса бумаг в индексе MSCI по итогам полугодового пересмотра. По всей видимости, такое решение было принято после обнародования информации о принадлежащих банку ФК Открытие 9% в Группе ВТБ, что снижает оценку доли акций в свободном обращении.