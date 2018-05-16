Metro: российский сегмент негативно сказался на динамике группы

Выручка группы с 1П18 (октябрь 2017 - март 2018) снизилась на 0.3% (-0.8% во 2К18), EBITDA упала на 10.5% (-36% во 2К18). Выручка российского сегмента снизилась на 14.9% в 1П18 (продажи в рублях из России упали на 9.6%). Компания отметила, что, хотя потребительская уверенность выросла в 1П18, низкая инфляция и жесткая макроэкономическая среда (в основном низкая продовольственная инфляция) повлияли на показатели сегмента. В настоящее время компания модифицирует свою стратегию, чтобы улучшить динамику в России позднее в этом году. Metro AG пересматривает ценовую политику и прилагает больше усилий для поддержки клиентов в России.

Результаты показывают, что продуктовые сети в России продолжают испытывать проблемы в условиях сложной макроэкономической обстановки и высокой конкуренции. Тем не менее, часть проблем Metro на российском рынке связана с проблемами, присущими самой компании, и они говорят о том, что компания уступает своим российским конкурентам. Во 2К18 (который можно сравнить с 1К18 у российских ритейлеров), сопоставимая динамика Metro оказалась наихудшей среди ритейлеров (-8.6% против -3.7% у Магнита, 0.5% у X5 Retail Group, 6.1% у Ленты).