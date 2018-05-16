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Бумаги Pfizer могут получить поддержку после речи Трампа о лекарствах


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 

Основные индексы Nyse и Nasdaq во вторник упали на 0,7%-0,8% (S&P 2711,45 пункта, DJIA 24706,41 пункта) перед отчётностью Walmart в четверг, и Macy’s и Cisco - в среду, так как доходность трежерис увеличивалась до 3,06% при снижении пары евро/доллар к 1,184 на позитиве в отношениях с Китаем и на сомнениях в хайпе вокруг переговоров с Кореей 12 июня и после данных об охлаждении роста розничных продаж в США в апреле до +4,7% в год, вследствие которых золото припадало к $1295.

Из других альтернатив акциям, биткойн продолжил падать к $8,2 тысячи от отсутствия господдержки и усиления недовольства Ripple, и нефть марки Брент откатилась к $78,3 после ускорения роста запасов в США до 4,85 млн барр в неделю и попытки ConocoPhillips взыскать через суд с Венесуэлы, страны с крупнейшими в мире залежами, которые могут скоро подешеветь. 

В зависимости от выходящих в среду данных по закладкам новых домов и промпроизводству, поставщики стройматериалов, такие как Vulcan, могут сохранить поддержку в атмосфере скачков спроса на древесину, цена которой достигла нового рекорда (+66% в год) из-за пошлин на ввоз в Америку из Канады. Стоимость сахара повисла на краю пропасти перед голосованием в конгрессе США по законопроекту, который лоббируется Coca-Cola и Kellog. 

Из отдельных компаний, после речи Трампа о лекарствах на прошлой неделе, нужно также отметить бренды альтернативного здравоохранения, и в частности Pfizer, котировки которого опираются на внушительный портфель лекарств (в России продаются под наименованиями Липитор, Дифлюкан, Целебрекс, Виагра) и государственную поддержку правообладателей (через план по повышению доступности здравоохранения, в котором трижды упомянута защита прав интеллектуальной собственности, усложнившаяся для концерна в связи с истечением патента на лекарство от повышенного холестерина в 2012-м году).

Наши управляющие остаются сторонниками диверсификации, и не факт, что, вложившись в Pfizer прямо сейчас, можно будет получить те самые +11%-+17% в долларах, на которые сегодня сориентированы наиболее талантливые хедж-фонды. Тем не менее бумаги альтернативного здравоохранения вполне могут выглядеть лучше рынка.

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