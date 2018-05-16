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Продажи суверенных евробондов усилились


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики ФК "Уралсиб"
 

Дальнейший рост доходности базового актива привел к усилению продаж долгов развивающихся рынков, и российские евробонды не стали исключением. Доходность UST10 во вторник ускорила рост и уверенно закрепилась выше 3% годовых на уровне 3,06%, что является максимумом с середины 2011 г., а в ходе торговой сессии вплотную приближалась к отметке 3,1%. Более интенсивными стали продажи и на развивающихся рынках на фоне столь стремительного скачка в UST. Цены на нефть сделали безуспешную попытку достичь 79,5 долл./барр., но в результате лишь откатились к уровню открытия 78,4 долл./барр. Впрочем, и внутридневной рывок нефтяных котировок никак не помог российскому рынку, который просел практически так же, как и большинство ЕМ. Длинные российские бенчмарки RUSSIA’42 (YTM 5,5%), RUSSIA’43 (YTM 5,5%) и RUSSIA’47 (YTM 5,7%) потеряли вчера около 1,5-1,7 п.п. от номинала, что привело к росту доходностей на дальнем конце кривой на 10 б.п. СDS-спред РФ расширился примерно на 6 б.п. до 135 б.п., что примерно соответствует уровню спреда недельной давности.

Та же динамика наблюдалась в российских корпоративных бумагах

В отличие от понедельника, реакция в корпоративном сегменте на динамику UST вчера была более выраженной. Длинные евробонды Газпрома потеряли в цене порядка 0,5–0,7 п.п., тогда как остальные представители нефтегазового сектора подешевели примерно на 0,2 п.п. Несмотря на хорошую отчетность, опубликованную накануне, еврооблигации Вымпелкома не смогли устоять перед общим трендом и закрылись ростом доходностей приблизительно на 10–15 б.п. в ликвидных бумагах. Среди металлургов худшую динамику показал Евраз, бумаги которого подешевели примерно на 0,3–0,4 п.п. Среди выпусков банков первого эшелона наибольшие потери были зафиксированы в длинных евробондах ВЭБа (минус 0,2–0,3 п.п. в цене), тогда как во втором эшелоне усилилось давление на кривую МКБ. Сегодня утром внешний фон скорее слабо позитивный: доходности UST10 стабильны у отметки 3,06%, фьючерсы на американские индексы – в плюсе, цены на нефть превышают 78 долл./барр.

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