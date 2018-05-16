Результаты "Еврохима" по МСФО за I кв: долговая нагрузка остается высокой

Вчера Группа ЕвроХим опубликовала консолидированную финансовую отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 2% (здесь и далее – год к году) до 1,36 млрд долл., EBITDA сократилась на 3% до 338 млн долл., а рентабельность по EBITDA снизилась на 1 п.п. до 25%. Чистая прибыль уменьшилась на 6% до 195 млн долл., при этом неденежный убыток от курсовых разниц составил 16 млн долл.

Укрепление рубля и снижение показателей горнорудного дивизиона негативно повлияли на рентабельность. Отчетность за 1 кв. 2018 г. не включает результаты нефтегазового дивизиона в связи с продажей в конце 2017 г. компании «Севернефть-Уренгой». Рентабельность группы снизилась под влиянием сокращения (минус 20% до 151 млн долл.) объема продаж горнорудного дивизиона и укрепления рубля в отчетном периоде. Капитальные затраты выросли на 11% до 303 млн долл., а операционный денежный поток сократился на 20% до 269 млн долл., что также связано с увеличением инвестиций на пополнение оборотного капитала.

Долговая нагрузка остается высокой. В 1 кв. текущего года свободный денежный поток был отрицательным в связи с относительно высокими капзатратами и сокращением операционного денежного потока. Рост капитальных инвестиций приводит к увеличению долговой нагрузки ЕвроХима – по нашим оценкам, с учетом проектного финансирования она повысилась до 3,9 по показателю Чистый долг/EBITDA за последние 12 мес. (тогда как уровень ковенантной задолженности составляет 2,9). Позитивной новостью является запуск собственного производства на Усольском калийном комбинате (компания реализует два проекта – на Гремячинском и Верхнекамском месторождениях) – в режиме опытной эксплуатации получены первые тонны продукции. Тем не менее компания продолжит наращивать мощности по производству калийных удобрений до объемов промышленной эксплуатации, что не будет способствовать снижению капзатрат. Мы не исключаем расширения спреда евробондов ЕвроХима и предпочитаем им более доходные бумаги ФосАгро, кредитные метрики которого сильнее.