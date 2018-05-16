Прогноз результатов ВТБ за I кв по МСФО: чистая прибыль выросла на 42%

ВТБ (VTBR RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 0,067 руб./акцию) завтра, 17 мая, представит финансовые результаты за 1К18 по МСФО. Мы ожидаем, что банк представит сильную отчетность. Согласно нашему прогнозу, снижение стоимости риска и стабильная ЧПМ будут способствовать росту прибыли банка в годовом сопоставлении. Мы ожидаем, что корпоративный кредитный портфель ВТБ вырастет (как и весь этот сегмент рынка) в 1К18 после снижения на протяжении шести кварталов подряд, что инвесторы воспримут позитивно. Наши прогнозы стоимости риска и прибыли более оптимистичны в сравнении с консенсус-прогнозом (учитывая сильные результаты за 2М18), поэтому мы считаем, что рынок в целом позитивно отреагирует на отчетность. Нас особенно будет интересовать обновленный прогноз банка на 2018 г. (особенно в части резервов), а также то, как повлияют на банк стандарты МСФО 9.

В тот же день в 17:00 МСК / 10:00 по нью-йоркскому времени ВТБ проведет телефонную конференцию.

Прогноз основных показателей за 1К18:

- По нашему прогнозу, валовый кредитный портфель вырастет на 6% г/г в 1К18 (+1% с начала года), ускорив свой рост в сравнении с 4К17, когда он вырос на 3% г/г. Корпоративные кредиты вырастут на 1% с начала года, что соответствует тренду на рынке (+3% г/г после снижения на протяжении шести кварталов подряд). В то же время мы ожидаем, что розничные кредиты вырастут на 15% г/г (+3% с начала года), что также соответствует рыночному тренду.

- По нашей оценке, чистый процентный доход в 1К18 составит 114 млрд руб., что на 1% выше г/г (и на 2% ниже консенсус-прогноза) благодаря росту кредитного портфеля. В итоге ЧПМ составит примерно 4% в 1К18, практически не изменившись в квартальном и годовом сопоставлении.

- С учетом этих данных, а также роста комиссионного дохода на 8% г/г, операционная прибыль составит 146 млрд руб. (+3% г/г и примерно на 2% ниже консенсус-прогноза).

- Операционные расходы в 1К18, по нашей оценке, вырастут на 9% г/г до 67 млрд руб. (-12% к/к, что связано с сезонным фактором), а отношение расходов к доходам составило 45,9% (что на 2,7 п. п. выше г/г). Наш прогноз операционных расходов соответствует консенсус-прогнозу.

- Резервы должны стать главным драйвером роста чистой прибыли. Мы считаем, что консенсус-прогноз по резервам слишком пессимистичен, ожидая стоимость риска на уровне 1,5% по итогам 1К18 (учитывая, что банк уже сообщил о том, что стоимость риска составила 0,9% за 2М18). Наш прогноз более оптимистичен, и мы ожидаем, что резервы составят 26 млрд руб. (стоимость риска равна 1%), что ближе к нижней границе диапазона консенсус-прогноза рынка. При этом мы ожидаем, что коэффициент покрытия просроченной задолженности вырастет до 114% против 108% в конце 2017 г.

- В итоге мы ожидаем, что чистая прибыль за 1К18 составит 39 млрд руб., что на 42% выше г/г при ROAE 10,7% (что на 2,9 п. п. выше г/г). Наш прогноз чистой прибыли сейчас на 8% превышает консенсус-прогноз.