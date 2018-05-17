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Привлекательность операций “carry trade” снижается по мере роста доходности на долговом рынке США


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 

В среду обстановка на рынке выглядела сравнительно оптимистичной. Фьючерсы на нефть Brent в вышли в область выше $79 за баррель, и многие из участников рынка, судя по характеру торгов, решили, что рост цен на нефть более чем на 5% с начала месяца не вполне учтен ни в котировках российских голубых фишек, ни в курсе рубля. Кроме того, благоприятную реакцию рынка вызвали отдельные корпоративные новости. Так, корпорация Алроса (ALRS,. +3.1%) сообщила о чистой прибыли и EBITDA в первом квартале выше прогнозов (международные стандарты отчетности), а Магнит (MGNT, +2.5%) -  о назначении исполнительным директором О. Наумовой, ранее занимавшей пост гендиректора в «Пятерочке» (напомним, на сегодня назначено заседание совета директоров Магнита, на котором будут рассмотрены вопросы о стратегии развития и о размере дивидендов). Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 1.6%, Газпром нефти (SIBN) и Транснефти (TRNFP) – на 1.1%, Северстали (CHMF) – на 0.9%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кубаньэнерго (KUBE) подорожали на 4.7%, Красного Октября (KROT) – на 3.4%, ОВК (UWGN) – на 3.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% - 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги. Вместе с тем, данные технического анализа указывают на возможность некоторого периода консолидации вблизи психологически важного уровня 1200 пунктов по индексу РТС.

На валютном рынке курс рубля имеет поддержку в виде спроса в рамках операций “carry trade”, однако привлекательность таких операций снижается по мере роста доходности на долговом рынке США. Так, доходность по десятилетним казначейским облигациям составляет 3.1% годовых – максимум с 2011 года.

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