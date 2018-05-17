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Общерыночные тенденции сейчас имеют более важное значение, нежели отдельные внутренние истории


Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 

Вчерашний день, на наш взгляд, является показательным для основной группы валют развивающихся стран – несмотря на продолжающийся рост доходностей treasuries, основная масса валют EM продемонстрировала укрепление. MSCI Emerging market currency index пока удерживает минимумы прошлой торговой недели в районе 1670-1675 б.п. Мы вновь придерживаемся идеи, что мощная коррекция в валютах EM с середины апреля по начало мая уже во многом учитывает текущие уровни по доходностям UST, соответственно, по факту стабилизации ситуации на долговых рынках валюты EM могут выглядеть перепроданными и начать более серьезное коррекционное восстановление. Помимо долгового рынка весомое влияние на сантимент в отношении валют EM могут оказывать предстоящие переговоры между США и КНР по вопросу торговых ограничений, от которых, учитывая относительно небогатый на публикацию значимой макростатистики календарь, зависит общий аппетит к риску на рынках. Довольно сильная взаимная корреляция валют EM между собой также свидетельствует, что именно общерыночные тенденции сейчас имеют более важное значение, нежели отдельные внутренние истории.

Пара доллар/рубль вчера вновь смогла удержаться под отметкой в 62,50 руб/долл., а позитивная динамика нефтяных котировок во второй половине торгов способствовала снижению пары в район 61,60-61,70 руб/долл. Если же говорить про уровень бивалютной корзины, который позволяет сгладить эффект от общего роста доллара по всему спектру валют в последний месяц, то видим, что значения показателя уже находятся на минимальных уровнях с 10 апреля (в период 9-11 апреля российский рубль продемонстрировал основное ослабление на фоне роста санкционного давления).

Продолжаем считать актуальным для пары доллар/рубль диапазон в 60,80-62,50 руб/долл. Аппетит к риску на глобальных рынках и отношение инвесторов к emerging markets по-прежнему более важная тема для рубля, нежели динамика нефтяных цен.

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