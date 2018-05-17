S&P подает признаки разворота по всему индексу кроме ЖКХ и недвижимости

Основные индексы Nyse и Nasdaq в среду выросли на +0,2%-+0,4% (S&P 2722,46 пункта, DJIA 24768,93 пункта) при росте потребительского сегмента, здравоохранения, IT и материалов, при уменьшении давления на большинство (помимо недвижимости и ЖКХ) секторов, зависимых от привлечения финансирования по ставкам, привязанным к трежерис, доходность которых росла навстречу 3,1%, при снижении золота под $1300 ($1292) и пары евро/доллар под 1,183, на позитиве в отношениях с Китаем, уменьшении негатива в переговорах с Кореей перед саммитом 12 июня. Биткойн дохлой кошкой отскочил к $8,36 тысячи перед миллиардным размещением майнера в Гонконге. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $79,4 за баррель после данных о запасе ТЭК-сырья, росте промпроизводства и выданных разрешений на строительство в Америке.

В составе индекса широкой капитализации в ближайшем будущем внимание профессиональных инвесторов, хотя это не означает, будто прямо сейчас могут привлечь ценные бумаги соцсети Facebook (Nasdaq: FB, котировка $183,30 c целевым уровнем $220, +20% в год), прежде всего, благодаря охлаждению розничных продаж, которое увеличивает спрос на подбор клиентов и, соответственно, цену на рекламу, а также отталкиваясь от уникальных алгоритмов таргетинга по целевой аудитории, от недавнего запуска масштабной идеи соотнесения сведений о юзерах с их психологическими и медицинскими показаниями, и ещё в силу новых направлений коммерциализации брендовых приложений, от платных смайлов до сервиса по подбору друзей и, может быть, даже собственной криптовалюты, а также от темы блокчейн, которую в FB претворяют в отдельный проект.

В силу событий вокруг КНДР, а также общего уровня воспринимаемой мощи Ирана, могут вызвать повышенное внимание оборонные компании крупнейшей экономики мира, включая производителя систем распознавания L3 Technologies (Nyse: LLL, $193,45 с целью $220, +14% за полгода) и создателя дорогостоящих истребителей и систем ПРО Lockheed Martin (Nyse: LMT, $319,40 с целью $365, +14% за полгода). Ситуация в мире остаётся очень сложной, хрупкий мир двух Корей и санкции на Иран, а вместе с ними - возобновление спроса на истребители, на ПРО, на системы раннего оповещения, при сохранении финансирования ОПК и необычной, если не сказать неожиданной, приостановке роста госдолга США, диктуют активизацию покупок активов, популярных при разговорах о ракетных тревогах. И хотя пока это только разговоры, здесь есть за что зацепиться инвесторам, торгующим на повышение, в поиске недооцененных активов, если есть позитивный прогноз по рынку в целом.

Кроме этого, мы инвестируем в международные IPO. Из прошедших размещений мне нравятся Dropbox и, может быть, Carbon Black, из будущих - финтех под названием Greensky (Nasdaq: GSKY), успех которого обеспечат, прежде всего, внушительные фундаментальные показатели.