Казначейские облигации США растут из-за КНДР

На фоне увеличения кривой доходности казначейских облигаций США на торгах азиатской сессии в четверг фьючерсы на мировые фондовые индексы снижаются на 0,2-0,7%. Так, 10-ти и 30-летние бумаги котируются по 3,1% и 3,23% соответственно. Возможно, азиатские инвесторы так реагируют на заявление КНДР о пересмотре целесообразности встречи лидеров Северной Кореи и США, если продолжатся совместные военные учения США и Южной Кореи, которые нервируют КНДР и могут вынудить страну работать на упреждение возможного военного вмешательства.
Сложившаяся неопределенность будет давить на американский фондовый рынок, что отразится на всех мировых рынках. В свою очередь, российский рынок получит поддержку от роста цены на нефть на 2,1% до $79,4 за баррель из-за снижения запасов сырой нефти в США на 1,4 млн барр. Благодаря этому рубль будет торговаться стабильно в первой половине дня несмотря на очередное решение властей США подготовить новые санкции против РФ. Тогда как во второй половине дня доллар начнет укрепляться к мировым валютам из-за размещения 10-летних инфляционных облигаций.
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